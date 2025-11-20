Analiza Trump medidas extra contra narco en México; aplaude trabajo de Sheinbaum

Internacional
/ 20 noviembre 2025
    Analiza Trump medidas extra contra narco en México; aplaude trabajo de Sheinbaum
    El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, calificó recientemente como excelente la cooperación con México en seguridad. FOTO: AP

Vocera de la Casa Blanca dijo que se han observado resultados históricos en la lucha contra los cárteles en México

La Casa Blanca destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado históricos avances en el combate al narcotráfico, sin embargo aseguran que el presidente estadounidense Donald Trump analiza medidas adicionales contra los cárteles del narcotráfico mexicanos.

“Sobre la Presidenta Sheinbaum y la relación del Presidente con México: les diré que hemos visto avances históricos por parte de la Presidenta Sheinbaum y su Administración en México en lo que respecta a la lucha contra los cárteles”, dijo Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: México no está controlado por los cárteles: Omar García Harfuch

“Ellos (el Gobierno mexicano) han cooperado enormemente con los esfuerzos del Presidente (Trump) en nuestra frontera sur para combatir la migración ilegal y el narcotráfico”.

Aunque Trump no ha confirmado un plan inminente, esta semana dijo que está de acuerdo con una incursión de fuerzas estadounidenses hacia posiciones de los cárteles en territorio mexicano, lo que ha rechazado la presidenta Sheinbaum.

“El Presidente (Trump) está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto. Ha hablado sobre ello, y esta es una promesa que le hizo al pueblo de EU, por lo que su equipo de seguridad nacional está de manera constante analizando estas opciones”, añadió.

“Durante la campaña electoral, el Presidente (Trump) prometió enfrentarse a los cárteles. Ha tomado medidas sin precedentes para lograrlo y ha dejado sobre la mesa otras opciones adicionales. Pero estas son decisiones que solo el Presidente (Trump) puede tomar”.

Las declaraciones de Leavitt se suman a las del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien calificó como excelente la colaboración con el gobierno mexicano para combatir a narcos, pero descartó una incursión militar en el País.

Temas


Narcotráfico
Seguridad

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución.

Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre.

Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Conoce cómo y por qué Pancho Villa invadió Estados Unidos en 1916 con 500 hombres, un hecho histórico que redefinió la relación México–EU y originó la Expedición Punitiva.

Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres
El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74

Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos.

¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia