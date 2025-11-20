Analiza Trump medidas extra contra narco en México; aplaude trabajo de Sheinbaum

La Casa Blanca destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado históricos avances en el combate al narcotráfico, sin embargo aseguran que el presidente estadounidense Donald Trump analiza medidas adicionales contra los cárteles del narcotráfico mexicanos.

“Sobre la Presidenta Sheinbaum y la relación del Presidente con México: les diré que hemos visto avances históricos por parte de la Presidenta Sheinbaum y su Administración en México en lo que respecta a la lucha contra los cárteles”, dijo Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca.

“Ellos (el Gobierno mexicano) han cooperado enormemente con los esfuerzos del Presidente (Trump) en nuestra frontera sur para combatir la migración ilegal y el narcotráfico”.

Aunque Trump no ha confirmado un plan inminente, esta semana dijo que está de acuerdo con una incursión de fuerzas estadounidenses hacia posiciones de los cárteles en territorio mexicano, lo que ha rechazado la presidenta Sheinbaum.

“El Presidente (Trump) está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto. Ha hablado sobre ello, y esta es una promesa que le hizo al pueblo de EU, por lo que su equipo de seguridad nacional está de manera constante analizando estas opciones”, añadió.

“Durante la campaña electoral, el Presidente (Trump) prometió enfrentarse a los cárteles. Ha tomado medidas sin precedentes para lograrlo y ha dejado sobre la mesa otras opciones adicionales. Pero estas son decisiones que solo el Presidente (Trump) puede tomar”.

Las declaraciones de Leavitt se suman a las del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien calificó como excelente la colaboración con el gobierno mexicano para combatir a narcos, pero descartó una incursión militar en el País.