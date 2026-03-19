Primer obstáculo

Durante su participación en la inauguración de la 89 Convención Bancaria, celebrada en Cancún, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los banqueros elevar el financiamiento.

“Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado mucho, pero necesitamos que le dé todavía más”, dio la mandataria.

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