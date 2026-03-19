Espera Banca el 45% de financiamiento del PIB para 2030
La ABM se comprometió a elevar el crédito en México del PIB para 2030. En 2026, los bancos destinarán 1.4 billones de pesos para detonar el crecimiento nacional
La banca se comprometió con el Gobierno federal a abrir la llave de crédito para elevar de manera escalonada el financiamiento en el país y llegar a un nivel de 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030, dijo Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
Para llegar a un nivel de financiamiento del 45 por ciento del PIB, la banca estima que se requerirá otorgar un saldo adicional de aproximadamente 4,5 billones de pesos de aquí a 2030, por lo que este 2026 arrancarán con 1,4 billones de pesos en créditos, detalló Romano Mussali en entrevista.
“Estamos comprometiéndonos con la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) a aumentar el crédito como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) para llevar del 38 por ciento que lo tenemos ahorita a niveles de arriba del 45 por ciento para 2030; este 38 por ciento, aunque es un nivel alto, histórico para México, se compara todavía como un nivel bajo en economías similares a la mexicana” .
"Nosotros vemos esto como una gran oportunidad porque lo que nos está diciendo es que todavía tenemos un gran margen para seguir apalancando y seguir financiando a los mexicanos para que podamos tener mayor velocidad en el crecimiento económico. Estamos preparados y estamos listos para hacerlo; de hecho, en 2026 tenemos estimado que vamos a destinar 1.4 billones de pesos para poder dar financiamiento adicional y con esto ir en camino a lograr el objetivo de llevar el crédito como porcentaje del PIB al 45 por ciento de aquí al 2030” , indicó el directivo.
Para alcanzar la meta de crédito a 2030, abundó, la banca trabajará con el Gobierno en formalizar a las pequeñas y medianas empresas ( Pymes ), digitalizar la economía y reducir la informalidad.
A su vez, esto ayudará a destrabar la productividad para que se aceleren las decisiones de inversión, la colocación de crédito y, en consecuencia, permitir que México pueda crecer a tasas por encima de 3 o hasta 4 por ciento, expuso el presidente de la ABM.
Apoyará a Pymes
Para mejorar e incrementar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de Quintana Roo, así como impulsar su bancarización, la ABM y el Gobierno del Estado firmaron un convenio de colaboración.
Con él se busca dar mayor profundidad y liquidez al mercado de financiamiento e impulsar la actividad productiva y económica de las Mipymes.
Del total de empresas que hay representan en Quintana Roo, 5 mil 200 son Pymes, por lo que el 9 por ciento del total en el estado, las cuales generan el 40 por ciento del empleo y el 56 por ciento de los ingresos estatales.