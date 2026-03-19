Espera Banca el 45% de financiamiento del PIB para 2030

La banca se comprometió con el Gobierno federal a abrir la llave de crédito para elevar de manera escalonada el financiamiento en el país y llegar a un nivel de 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030, dijo Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Para llegar a un nivel de financiamiento del 45 por ciento del PIB, la banca estima que se requerirá otorgar un saldo adicional de aproximadamente 4,5 billones de pesos de aquí a 2030, por lo que este 2026 arrancarán con 1,4 billones de pesos en créditos, detalló Romano Mussali en entrevista.

“Estamos comprometiéndonos con la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) a aumentar el crédito como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) para llevar del 38 por ciento que lo tenemos ahorita a niveles de arriba del 45 por ciento para 2030; este 38 por ciento, aunque es un nivel alto, histórico para México, se compara todavía como un nivel bajo en economías similares a la mexicana” .

"Nosotros vemos esto como una gran oportunidad porque lo que nos está diciendo es que todavía tenemos un gran margen para seguir apalancando y seguir financiando a los mexicanos para que podamos tener mayor velocidad en el crecimiento económico. Estamos preparados y estamos listos para hacerlo; de hecho, en 2026 tenemos estimado que vamos a destinar 1.4 billones de pesos para poder dar financiamiento adicional y con esto ir en camino a lograr el objetivo de llevar el crédito como porcentaje del PIB al 45 por ciento de aquí al 2030” , indicó el directivo.

Para alcanzar la meta de crédito a 2030, abundó, la banca trabajará con el Gobierno en formalizar a las pequeñas y medianas empresas ( Pymes ), digitalizar la economía y reducir la informalidad.

A su vez, esto ayudará a destrabar la productividad para que se aceleren las decisiones de inversión, la colocación de crédito y, en consecuencia, permitir que México pueda crecer a tasas por encima de 3 o hasta 4 por ciento, expuso el presidente de la ABM.