Un carbón de alta gama política

CARTONES / viernes, octubre 31, 2025 - 11:00
    Un carbón de alta gama política
COMPARTIR

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respondió y puso fin a las quejas expresadas por los petistas coahuilenses Tony Flores (legislador local conocido como el “Rey del Carbón” y “Lord Lamborghini) y Ricardo Mejía Berdeja (diputado federal) sobre presuntas irregularidades en la última licitación de contratos por la adquisición de casi 8 millones de toneladas, y donde las empresas de Flores no resultaron beneficiadas.

La CFE señaló, sin mencionar a los quejosos, que el proceso se realizó de “forma transparente”, por lo que se trata de “la licitación más diversificada en la historia reciente”.

TE PUEDE INTERESAR: Da portazo CFE a quejas de aliados petistas de Coahuila

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran que compra de carbón tiene mayor diversificación pese a contratos millonarios de diputado de Coahuila

TEMAS
Contratos
Política Coahuila
Localizaciones
Coahuila
Personajes
Ricardo Mejía Berdeja
Antonio Flores
Organizaciones
CFE
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
true

A AMLO lo emborrachó el poder
true

Defectos del Fonden vistos en 2020
El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres llevó la investigación que derivó en la sanción.

Saltillo: acusado de violencia familiar paga reparación de mil 500 pesos y queda en libertad
SAT: Halloween o travesura

Halloween o travesura
El alumno lesionado fue trasladado por sus padres tras el accidente durante la clase de educación física en el Instituto Bilingüe La Cañada.

Saltillo: estudiante sufre grave lesión en instituto; familia denuncia negligencia
true

Coahuila debe apostar por las industrias creativas
El imputado compareció ante el juez durante la audiencia inicial, en la que se dictó prisión preventiva justificada.

Suman ocho denuncias contra voyeurista de la UTC; logran judicializar dos