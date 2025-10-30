Un carbón de alta gama política

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respondió y puso fin a las quejas expresadas por los petistas coahuilenses Tony Flores (legislador local conocido como el “Rey del Carbón” y “Lord Lamborghini) y Ricardo Mejía Berdeja (diputado federal) sobre presuntas irregularidades en la última licitación de contratos por la adquisición de casi 8 millones de toneladas, y donde las empresas de Flores no resultaron beneficiadas.

La CFE señaló, sin mencionar a los quejosos, que el proceso se realizó de “forma transparente”, por lo que se trata de “la licitación más diversificada en la historia reciente”.

TE PUEDE INTERESAR: Da portazo CFE a quejas de aliados petistas de Coahuila

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran que compra de carbón tiene mayor diversificación pese a contratos millonarios de diputado de Coahuila