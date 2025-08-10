Catón, una voz universal

Don Armando Fuentes Aguirre es un saltillense universal, pues no le pertenece en exclusiva a su ciudad natal, ya que su voz periodística e interpretación de la historia representan a hombres y mujeres de todas las latitudes del mundo. Quizá su pasión por escribir responsablemente se desprendió de una infancia en la que sus padres, Mariano y Carmen, le acercaron experiencias como la de la lectura. Su abuela materna se apellidó Flores, por lo que al menos por esa circunstancia tenemos algo en común.

Su fluidez verbal también debió tener su génesis a temprana edad, pues ya a los 15 años contaba con una licencia como locutor de radio. ¿Doña Carmen sería quien tenía la facultad de comunicarse de manera sobresaliente? Expresarse con libertad siempre ha estado presente en este hombre multifacético que lo mismo es músico que promotor cultural. Logró la proeza de establecer la radiodifusora Radio Concierto, que en su numerología repite cuatro veces el número 7 –mi favorito–, pues fue establecida el 27 de febrero de 1997 en la frecuencia 97.7 FM, para hacer llegar a los oídos de los escuchas “lo más popular de la música clásica y lo más clásico de la música popular”. Yo he visitado en varias ocasiones este lugar, situado en una antigua casona que perteneció a ancestros de don Armando y en la que conocí a su hija Luli.

Catón ha tenido la magia de transformarse, ya en filósofo, ya en politólogo, ya en literato, ya en actor, a lo largo de su fecunda vida de 87 años de la mano del empleo magistral del lenguaje castellano. ¿De quién habrá heredado ese humorismo que ha dado marco a reflexiones de índole político que imprimen un sello único a sus textos?

Lo conocí en 1998, cuando fui a visitarlo para ultimar detalles de su presencia en el Festival Barrio Antiguo de Monterrey, plataforma multicultural ya perdida que dirigía Roberta Sada; fui atendido gloriosamente por su esposa doña María de la Luz de la Peña, quien me obsequió unas galletas elaboradas por ella misma para acompañar la reunión con su esposo. Me confió recientemente Catón que su mujer le decía que el sueño de establecer la radiodifusora “le iba a quitar el sueño”, y así sigue siendo.

En 2009 lo escuché en Saltillo en la inauguración del trigésimo segundo Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas (ANACCIM) que, a partir del 2021, es de Comunidades y Ciudades Mexicanas. Luego se empezó a gestar poco a poco una amistad de la que me siento orgulloso.

El 28 de septiembre de 2013, en mi pueblo de Bustamante, don Armando recibió la Medalla Xicoténcatl “El Viejo”, junto a otro gigante de la crónica y de la historia: don Israel Cavazos Garza. Ese día y el anterior, Catón tuvo la oportunidad de disfrutar del providencial sabor del cabrito en salsa y al horno, y del famoso pan que le dan a Bustamante parte de su condición mágica. Además, visitó las Grutas de Bustamante, cuya belleza el Cronista de Saltillo aún mantiene en su memoria.

Ahora, el 7 de agosto, Catón recibió en el Teatro Victoria de la ciudad de Durango la máxima medalla que se ofrece a un cronista por parte de la ANACCIM. Esta medalla es la Renán Irigoyen Rosado, nombre del primer presidente de la asociación, fundada en 1978. Me mencionó en su discurso, recordando la medalla obtenida en Bustamante. Le agradeceré siempre la deferencia inesperada de haber encabezado su columna con mis apellidos, compartiendo sus observaciones sobre un trabajador de la cultura y del medio ambiente que no alcanza a tener la dimensión de su persona.

¡Que la vida lo siga bendiciendo! Espero pronto verlo, pues le quiero hacer una consulta en torno al Corredor Biocultural Oso negro-Jaguar, que se está preparando para conservar 6.7 millones de hectáreas de la mano de los habitantes de comunidades rurales, de pueblos originarios y de ciudades de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde el territorio coahuilense es el corazón geográfico.