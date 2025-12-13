El ajedrez mundial y pájaros en los alambres

¿Cómo entender que Estados Unidos tenga 35 mil efectivos de sus fuerzas armadas en el Caribe, con un costo diario de 200 millones de dólares? Ellos no harían un despliegue de esta naturaleza gratis. Una primera aproximación para entender lo anterior, es el aparente cambio en la estrategia geopolítica mundial de los estadounidenses, quienes reducirían su involucramiento en Europa y el Medio Oriente, para centrar su atención en América Latina, y desde luego en México.

Las señales indican que las naciones europeas, tendrán que enfrentar con sus propios recursos, y por su propia seguridad, el expansionismo del oso ruso, que ha sido una constante en la historia de ese país, pues siempre ha buscado anexar territorios, sin importar que haya estado gobernado por los zares, los bolcheviques y ahora con Putin. En pocas palabras, ahora los europeos tendrán que rascarse con sus propias uñas.

TE PUEDE INTERESAR: Un periodo intenso, un Congreso debatiente

A su vez, Estados Unidos adecua su estrategia para intervenir de manera más abierta en nuestra América, buscando por vías militares y diplomáticas, combatir a los gobiernos populistas o seudo izquierdistas de la región. La vía militar no implicaría necesariamente invasiones con tropas, sino operaciones encubiertas, ataques de precisión quirúrgica, dirigidos a personas y objetivos de interés, extracción de individuos, y presiones con despliegues armados. Esto es posible porque Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar en el mundo.

La vía diplomática, reforzada con la zanahoria de la ayuda económica, ya dio resultados en las elecciones de medio término en Argentina, donde salió fortalecido el gobierno de Milei, correspondiendo el turno a Honduras -hay indicios que la 4T financió al gobierno actual de ese país-, en donde el populismo puede perder, sumándose a los países donde gana fuerza la corriente anti populista.

En este contexto, tuvo lugar un hecho digno de una serie de Netflix: la extracción de María Corina Machado, para que pudiera asistir a Noruega a los eventos relacionados con el premio Nobel. Ello fue posible gracias a la empresa privada basada en Tampa, Florida, de nombre “Grey Bull” especializada en la extracción de personas, burlando y humillando al gobierno de Maduro, que fue incapaz de evitar la salida de su mayor opositora. La operación que se efectuó sin intervención del gobierno de Trump, se financió mediante donativos privados.

Otro dato interesante es que al parecer, el avión que condujo a Machado a Oslo tiene matrícula mexicana, habiendo despegado de Querétaro. Mientras sucedía lo anterior, una aeronave estadounidense con matrícula MQ 46 Triton, se desvió de su ruta habitual el pasado miércoles, para hacer vuelos de reconocimiento sobre áreas de Tabasco, Veracruz y Chiapas, según reportó el periodista regiomontano Ramón Alberto Garza, en una edición del programa “Código Magenta”. Saque usted sus propias conclusiones.

En otro escenario, no representó sorpresa, el que la señora Sheinbaum, a pregunta sobre el otorgamiento del Nobel de la Paz a María Corina Machado, se haya concretado a decir “sin comentarios,” en un intento por subestimar el logro alcanzado por la opositora venezolana, cuando la presidente, debiera mostrar satisfacción y orgullo ante tal distinción, máxime al tratarse de otra mujer; la felicitación era obligada, pero nunca llegó.

Se trata de dos mujeres que han tomado caminos diferentes; Claudia llegó al poder presidencial, como corcholata de AMLO, y con un derroche de dinero, en una elección de estado. María Corina, busca poder liberar a su pueblo, en una larga lucha que se remonta a los tempos de Hugo Chávez, en lo que ha sido un ejemplo de congruencia y valor, pues ella regresará a Venezuela para continuar su cruzada. Dos mujeres, dos caminos diferentes. Vendrá el veredicto de la historia.