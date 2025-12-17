Filtran en Morena que van con Cecilia Guadiana en Coahuila

Felicidad contenida se aprecia en el equipo político de la senadora morenista, Cecilia Guadiana, tras recibir la noticia de que la 4T se decantará por una mujer en la próxima elección a la gubernatura.

La reciente filtración en el Comité Ejecutivo Nacional dejó en claro que Morena optará por varón en el próximo proceso electoral en Edomex, el granero de votos y de recursos en México.

Por lo anterior, y por temas de paridad de género, tocará entonces a Coahuila que la candidatura al gobierno estatal sea para una mujer.

Al respecto, tres importantes integrantes de la Cuarta Transformación en la entidad compartieron que la dirigente Luisa María Alcalde está en concordancia con esta decisión.

Luisa María estuvo ayer en Saltillo y charló con los coordinadores distritales de Morena para alentarlos a cumplir los objetivos partidistas antes de la elección a diputados locales en 2026.

De resultar cierta la versión, la senadora Cecilia Guadiana, sin rivalidad interna, se posiciona como la aspirante natural para abanderar a Morena en la elección del 2029 en esta entidad.

Desde la delegación del Bienestar se ha pedido a los miembros del grupo político mantener discreción sobre el tema y ponerse a trabajar para sumar a otros aspirantes al proyecto estatal.

En Nuevo León, en San Luis Potosí y en Hidalgo, los congresos locales impulsan iniciativas de paridad de género para que sean mujeres las candidatas a sus respectivos gobiernos estatales.

MONEDAS DE CAMBIO

La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, tiene el futuro político de su hermano Tony y del alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, en sus manos.

Y es que ambos personajes se encuentran implicados y hasta el cuello en el tráfico de facturas y la dispersión de recursos para la renta y venta ilegal de maquinaria y vehículos policiacos.

Tania, hasta el momento, ha mantenido a Tony y Jacobo fuera de sus declaraciones, pero en caso de que sea sentenciada por la fiscalía, puede usarlos como moneda de cambio para negociar.

Veremos que decide...

DURAS PALABRAS

De cínico calificó el dirigente estatal de la CTM, Tereso Medina, al líder de la CATEM, Pedro Haces, que intenta deslindarse del líder criminal Édgar “N”, “El Limones”, detenido en La Laguna.

El representante cetemista dijo que es imposible que el diputado federal niegue su relación con “El Limones”, pues éste era el representante de la CATEM en Durango.

“Ahí están las fotos, está el nombramiento que él le expidió y los videos en los que se les ve juntos”, espetó el dirigente de la CTM en Coahuila.

Tereso Medina acusó que la actitud de Pedro Haces raya en el cinismo al negar su relación laboral y personal con su líder regional hoy detenido por sus nexos con la delincuencia organizada.

¿REACCIÓN TARDÍA?

Ante el creciente peligro de que el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija, renuncie al PAN, el diputado federal, Memo Anaya, tomó como reto personal impedir su salida del albiazul.

Por eso, el político lagunero aprovechó el reciente informe de actividades del presidente municipal para acercarse al municipio y platicar en corto con éste sobre este espinoso asunto.

“En el informe de Víctor Leija, un verdadero líder comprometido con el desarrollo y el bienestar de su municipio”, escribió Memo en redes sociales.

La intención de Anaya Llamas es buena, pero a lo mejor reaccionó muy tarde...

SANTOS CELOS

Una crisis de celos políticos fue lo que motivó que la acuñense Paloma de los Santos renunciara a su representación federal y se inscribiera como coordinadora distrital de Morena.

Paloma, trascendió, se enteró de que una regidora acuñense con la que mantiene diferencias era la elegida para la coordinación y, montada en colera, decidió participar en la encuesta.

Ahora, De los Santos tendrá que renunciar al cargo, dejar la repartición de leche Bienestar, ir a perder la elección a la diputación local en el 2026 y quedarse políticamente de nuevo en la calle.

Todo por el ego y el revanchismo personal...

TRAICIÓN A LA VISTA

Muy listo debe ponerse el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, con el médico neorritense Jesús “Bebo” Zcruz.

El doctor ya se fastidió del autoritarismo y de las exigencias del “Tigre”, por lo que pactó con autoridades locales del PRI y en la menor oportunidad se va a escapar del felino.

Mejía Berdeja le prometió candidaturas para el 2026 y el 2027, pero ni eso servirá para que el “Bebo” se quede en el cada vez más menguado PT, pues le va a ir mejor en otro partido.

Al tiempo...