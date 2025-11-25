Coahuila: Fortalecer ventajas, la fórmula más eficaz contra adversidades

El éxito económico, en cualquier región del planeta, depende esencialmente de algunas variables clave. Entre las más importantes figura la certidumbre de cara al futuro, misma que se desdobla en otros factores como la existencia de reglas jurídicas claras y duraderas, el respeto al Estado de derecho, la estabilidad política y la seguridad.

Además de lo anterior, es preciso, desde luego, contar con infraestructura adecuada y el capital humano calificado que demanda la industria de alto valor agregado, que es la que más interesa atraer. Pero sin estabilidad y certidumbre en el futuro inmediato, todo lo demás es inútil.

El ejemplo perfecto de ello son los estados que se ubican en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. La lectura más simplista de esta condición diría que basta con la cercanía geográfica para asegurar el éxito de cualquier política económica, pero eso es falso.

En ese sentido, Coahuila ha desplegado, a lo largo de las últimas décadas, una importante estrategia para consolidarse como una entidad competitiva, capaz de atraer inversiones vinculadas, entre otras, a la industria automotriz. Y en el centro de dicha estrategia ha estado la idea de competir con mucho más que la cercanía con el mercado más grande del mundo.

En los últimos años, además, frente al descontrol de la actividad delincuencial en el país, los gobiernos locales decidieron asumir la responsabilidad de la seguridad y desarrollar una estrategia que implicó desarrollar capacidades propias para defender la integridad estatal. Esta determinación se ha revelado clave para sostener e incrementar la competitividad de Coahuila y representa una de las mayores fortalezas ante escenarios cambiantes.

No es casualidad por ello que el gobernador Manolo Jiménez Salinas , durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, ayer, dedicara un amplio espacio de su intervención en la tribuna para explicar los distintos componentes del modelo de seguridad local.

Tampoco lo es que, derivado de las condiciones de certidumbre que existen aquí, se haya rebasado la cifra de 150 mil millones de pesos en inversiones que llegaron a Coahuila provenientes de 17 países distintos.

Habrá que advertir al respecto, desde luego, que el éxito no se alcanza de una vez y para siempre, y por ello es indispensable que se trabaje de forma permanente en el reforzamiento de los indicadores de competitividad de Coahuila, pues así como hemos venido ganando terreno en los últimos años, el resto de las entidades del país también realizan un esfuerzo permanente y pueden, en cualquier momento, desplazarnos.

La fórmula, para fortuna nuestra, está muy probada y sus resultados son muy claros: fortalecer las ventajas competitivas, identificar las áreas de oportunidad e invertir en todo aquello que desarrolla nuestras potencialidades. Se trata de la receta puntual para provocar las sinergias que convierten en exitosas a las comunidades humanas.