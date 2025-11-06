Coahuila: Gasto en infraestructura, es vital para el desarrollo

La primera lección que aprende cualquier estudiante que lleve un curso de economía es que “los recursos son escasos”. El señalamiento, siempre cierto, refiere una realidad incontrovertible: las necesidades de las personas –o de las comunidades– siempre superan la disponibilidad de los recursos económicos con los cuales se cuenta para financiarlas.

Entendido lo anterior, resulta obligado comprender que, cuando se discute el diseño de los presupuestos públicos, de forma inevitable surgirá el debate respecto de qué debe priorizarse, es decir, qué proyectos y programas no pueden dejar de tener asignaciones presupuestales y cuáles pueden ser diferidos o financiados de formas alternativas.

En este sentido, las necesidades primarias de una sociedad como en la que vivimos hoy día son evidentes: educación, salud y seguridad, sin duda, se encuentran en la cima de la lista.

Pero no son las únicas a las cuales puede asignárseles la etiqueta de “urgentes”. Y esto es particularmente cierto en el escenario actual, que implica una realidad globalizada en la cual la competitividad es un elemento clave del diseño de cualquier programa de desarrollo.

En este contexto, la inversión en infraestructura resulta vital para mejorar la capacidad de atracción de inversiones que significan, además de la creación de nuevos puestos de trabajo, inyección de dinamismo a la economía.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a los señalamientos que el diputado federal Jericó Abramo Masso ha realizado con relación al diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, que en las próximas horas concluirá su proceso de aprobación en el Congreso de la Unión.

En particular resulta relevante el hecho de que, de acuerdo con el legislador, el proyecto a discusión acusa serias disminuciones en la asignación de recursos para obras carreteras, entre ellas algunas que son urgentes de realizar en nuestra entidad, entre ellas el nuevo trazo del tramo “Los Chorros”.

“Estoy exigiendo que se incluyan mil 500 millones de pesos en el paquete de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para cumplir el compromiso de construir el tramo de Los Chorros”, señaló el legislador al dar cuenta de los elementos que ha planteado introducir al debate que se prevé concluya hoy.

La observación de Abramo no sólo es pertinente, sino que debe analizarse en el contexto de las exigencias que en materia de competitividad tienen entidades como la nuestra, cuya vocación industrial implica que se encuentran estrechamente conectadas al proceso de comercio internacional que nuestro país tiene con sus socios del norte.

Cabría esperar que los planteamientos realizados desde Coahuila no caigan en oídos sordos, pues la inversión en infraestructura para la competitividad es indispensable para fortalecer nuestra posición como país y, en última instancia, generar mayores recursos para el bienestar colectivo.