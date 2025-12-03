Coahuila: Magisterio no apoyará en 2026 a candidatos de Morena

Ante serias diferencias con los senadores Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana en el manejo de los comités distritales en Coahuila, el magisterio estatal no apoyará a Morena en el 2026.

El dirigente nacional del magisterio, Alfonso Cepeda Salas, dio la orden a los liderazgos de los sindicatos de maestros, a los que pidió no intervenir a favor de los aspirantes a diputados locales.

Trascendió que Cepeda Salas no está de acuerdo con el acaparamiento de candidaturas en la mayoría de los 11 distritos electorales por parte de sus compañeros senadores.

Y es que el sector magisterial sólo obtuvo una o dos posiciones, a pesar de que los maestros son los que más se movilizan y votan el día de las elecciones.

En este contexto, difícilmente Morena podrá ganar algún distrito, aunque seguramente obtendrá el 3 por ciento de votación e ir por las plurinominales.

Hasta el momento, Alfonso Cepeda no ha determinado si van a apoyar a otro organismo político, dijeron maestros sindicalizados.

ACUERDO EN PUERTA

Transportistas de carbón se reunieron con directivos de la Comisión Federal de Electricidad en Coahuila para agilizar la entrega de este mineral en las carboeléctricas I y II de Nava.

Y es que el ingreso de camiones a ambas plantas es lento, muy lento, y afecta económicamente a productores y choferes, que la mayoría de las veces deben esperar varios días en la fila.

En un principio, los representantes de la CFE rechazaron reunirse con los transportistas por no tener ningún contrato ni relación legal con ellos.

Pero ante la amenaza de un paro y manifestación en el exterior de las plantas carboeléctricas, aceptaron recibir hoy su pliego petitorio.

JÓVENES POR LA SEGURIDAD

Más de mil 200 alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte, en Nava, Coahuila, asistieron a la charla sobre seguridad y procuración de justicia con el fiscal general Federico Fernández.

Estudiantes y maestros del plantel invitaron a Fernández Montañez a una plática abierta sobre seguridad pública y prevención de adicciones, que se desarrolló el lunes pasado.

En un ambiente distendido, los alumnos pidieron al fiscal explicar mitos y realidades existentes sobre la actuación y preparación policiaca, el uso de la fuerza pública y el consumo de drogas.

La dinámica disparó la participación estudiantil, que se volcó en interrogantes al funcionario estatal, que prometió regresar otro día para una nueva sesión de preguntas y respuestas.

NUEVOS AIRES

“Ahora podemos asegurar que volvió la magia a Múzquiz”, expresó el gobernador Manolo Jiménez al inaugurar la villa navideña el pasado domingo ante cientos de asistentes.

El mandatario estatal recordó que la actual alcaldesa Laura Jiménez logró sacar adelante al ayuntamiento del pueblo mágico, luego de heredar una administración deficiente y problemática.

Jiménez Salinas cenó y pernoctó el domingo en la ciudad y el lunes puso la primera piedra de lo que será el Hospital Muzquiseki en la comunidad Kikapú.

De buen humor, Manolo Jiménez prometió regresar al pueblo mágico para asistir al primer informe de Laura Jiménez.

Se respira un nuevo aire en Múzquiz...

HABEMUS FISCAL

La encargada del despacho en la FGR, Ernestina Godoy, será hoy designada fiscal general de la República, de no ocurrir algún cambio de decisión de última hora.

La ex asesora jurídica de la Presidencia de la República cuenta con el aval de los legisladores de Morena y posiblemente de algunos partidos de oposición.

La votación está programada para la tarde de este día...