Coahuila: Preocupa a Morena nacional nombramiento de Tony Flores

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena se encuentra preocupado y en alerta por el nombramiento de Antonio Flores Guerra, como coordinador de afiliación del PT, en el distro VI.

Así se lo hizo saber ayer, el dirigente estatal morenista, Diego del Bosque a su homólogo del PT, Ricardo Mejía, antes de ingresar al Club de Leones de Frontera para el evento de designación.

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-¿Ya hablaste con Tony?, preguntó Del Bosque a Mejía Berdeja, tomándole del brazo, y deteniéndolo a las afueras del recinto.

-Sí, no te preocupes, ya platiqué con él y está dispuesto, respondió el diputado federal por el Partido del Trabajo.

-Eso espero porque la verdad el Comité Ejecutivo Nacional está muy preocupado con su nombramiento, reviró Diego.

Y es que dicen que el legislador muzquense -que ayer prácticamente se destapó como candidato del PT a la reelección- es frecuente que reaccione con las hormonas, en lugar de las neuronas.

Trascendió que entre las condiciones para designarlo coordinador de afiliación distrital, es que Tony tenga buen comportamiento político y se quite de alusiones y confrontaciones personales.

A ver si se aguanta...

NO SE VALE

De risa loca comienza a ver la clase política, la vocería del ex alcalde de Nueva Rosita, Mayito López, en el partido local Nuevas Ideas.

El ex edil neorritense ya es visto como un saltimbanqui, un payaso de circo y un referente cómico por sus ocurrencias políticas y grotescas declaraciones.

Analistas políticos y periodistas se muestran empáticos con Mayito, y afirman que en Nuevas Ideas no deben aprovecharse y usarlo para ataques personales, solo para divertirse y exponerlo.

Después de todo, el nativo de Nueva Rosita cae bien y genera conmiseración por el abuso y violencia política de que es objeto en el partido.

VOTO FIFÍ

30 colonias de nivel medio alto y ricachón se atraviesan en el camino de Antonio Attolini, coordinador del distro 11, con sede en Torreón, en su lucha por reelegirse en el Congreso local.

Las familias “fifís” aunque algunas cobran pensiones del Bienestar, se niegan a votar por Morena y prefieren ir con el PAN y el PRI, a la hora de los procesos electorales.

Attolini Murra ha logrado penetrar en colonias proletarias y sectores populares, y le apuesta a la mala imagen del ayuntamiento torreonense para obtener el triunfo en junio próximo.

Ahora bien, Murra y Attolini son apellidos de fama y fortuna en la comarca lagunera y en una de esas, el legislador morenista da el campanazo.

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JUSTIFICACIÓN OFICIOSA

El dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, expuso que el diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, tiene una buena oportunidad para reivindicarse con la presidenta de la República.

El líder de la 4T en Coahuila dijo que el dirigente del PT, puede ahora votar en favor del Plan B, de Sheinbaum Pardo, y dejar atrás su rechazo a la primera iniciativa de Reforma Electoral.

El representante morenista justificó la acción de Ricardo contra la iniciativa presidencial, debido a que el PT, dijo, votó en bloque, y Mejía Berdeja tuvo que estar en concordancia con el partido.

¿Será?