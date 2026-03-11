Une a Rubén y Mejía voto contra ley de Sheinbaum

Un tema importante para ambos unió esta vez el voto de los irreconciliables diputados federales, Rubén Moreira Valdez y Ricardo Mejía Berdeja.

Ambos coincidieron en el Congreso de la Unión en rechazar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca eliminar las diputaciones plurinominales.

Moreira Valdez se ha convertido en un fósil legislativo, con tres periodos en la Cámara de Diputados, viviendo políticamente en su curul, sin participar en elección alguna.

Ricardo es actualmente legislador federal del Partido del Trabajo por la vía plurinominal, y se espera que, en la próxima legislatura, intente la reelección, aunque se dice que va por Torreón.

Enemigos acérrimos, el exgobernador coahuilense y el excandidato del PT a la gubernatura unen ahora fuerzas contra la desaparición de las diputaciones de representación proporcional.

En contra de la iniciativa presidencial también votaron los legisladores del PAN, Memo Anaya y Marcelo Torres Cofiño, y los diputados del PRI, Jericó Abramo y Theo Kalionchiz.

ADIÓS AL MUNDIAL

La selección de Irán anunció ayer de manera oficial su retiro del Mundial de futbol 2026, ante el hecho de que sus tres juegos de primera fase estaban programados en Estados Unidos.

Las autoridades del país asiático declararon que no hay condiciones para viajar a EU, luego de que sus soldados han asesinado a miles de iraníes, incluido su líder supremo, Ali Jamenei.

La FIFA determina que, en este tipo de casos, el lugar del equipo que renuncie será ocupado por la selección mejor clasificada de la misma confederación de futbol.

Irán formaba parte del Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y su debut estaba programado el 16 de julio, ante la selección neozelandesa.

ENTREGARON LA PLAZA

Ventajosa para el PRI resultó finalmente la designación de Pily de Aginaga y de Fernando Hernández como candidatos de Morena a diputados locales en la región Laguna.

Pily en el distrito 10 y Fernando en el 11, ambos con cabecera en Torreón, Coahuila, se encuentran en el fondo de las preferencias electorales comarcanas, según mediciones.

Ambas precandidaturas fueron hechas al amparo de parentescos familiares y de padrinazgos políticos, y se encaminan al fracaso electoral, con serias repercusiones para el 2027.

La Cuarta Transformación no supo capitalizar la baja popularidad de la actual autoridad municipal y prácticamente entregó la elección al PRI, con perfiles irrelevantes, incluso para los morenistas.

Al tiempo...

YA SIÉNTESE, SEÑORA

El Partido de la Revolución Democrática pondrá a disposición del PRI, en la próxima elección a diputados locales, los 40 mil votos que obtiene en cada proceso electoral en Coahuila.

Así lo prometió la líder moral del partido del Sol Azteca, Mary Telma Guajardo, al destacar que, aun cuando ya no tienen registro nacional, la alianza con el gobernador se firmó por seis años.

Mary Telma anda en modo campaña y se aparece en eventos estatales y nacionales para tomarse la foto con figuras políticas y funcionarios públicos.

La verdad es que, por cortesía política y conmiseración personal, nadie se atreve a decirle a doña Mary que su carrera política ya no es la misma, reconocen funcionarios de gobierno estatales.

TEMEN CIERRE DE BARES

Hasta 20 veces en cinco horas, afirman en la Unión de Cantineros de Monclova, que pasan patrullas locales por sus negocios, lo que mermó la asistencia de clientes en un 70 por ciento.

Raúl García, líder de la asociación, acudió ayer junto a varios socios a la alcaldía monclovense para pedir al regidor de Policía que se acabe el acoso a las cantinas de la localidad.

El dirigente cantinero enfatizó que las patrullas se esconden a 100 y 200 metros de los bares, con las torretas apagadas y, cuando salen los clientes, se los llevan, anden como anden.

“Una cosa es la prevención, y en eso estamos de acuerdo, pero ya estamos asustados con tanta pasada de patrullas, que hemos contado casi 20 o 30 en cinco horas”, señaló.

Raúl dijo que los clientes ya están espantados de tanto acoso y el impacto se ha dejado sentir con una caída del 70 por ciento en la clientela regular.