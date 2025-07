Coahuila: Primero hay que ganar el Congreso del estado y luego reflexionar sobre los candidatos a las alcaldías

Por fortuna, el Plan Estatal de Desarrollo no ha sufrido deterioro en su cumplimiento, ya que si existiera cierta laxitud el propio gobierno estatal estaría frenando el progreso del que hemos sido testigos.

Hasta la fecha, ha sido un gobierno estatal que ha demostrado unidad y rumbo, consiguiendo imprimir un equilibrio político y administrativo en su estructura, concatenando esfuerzos que han facilitado la consecución de los trabajos.

Esto, por lo que corresponde al trabajo que dirige el Ejecutivo estatal. Sin embargo, en lo que respecta al partido al que pertenece, su fuerza debe ser robustecida marcando líneas de acción para defender los colores en los eventos electorales que vendrán el próximo 2026, de manera que conserve la hegemonía y permanezca en el poder.

Por lo pronto, ya empiezan a correr las noticias en el sentido de la conformación de grupos que están reuniéndose para escoger a los presuntos candidatos a las diputaciones locales para la siguiente contienda.

Sin embargo, y anticipándose a esa jornada electoral, aunque usted no lo crea, hay corrientes de políticos que miran el horizonte muy adelante, pues ya existen nombres para treparse a las candidaturas de las alcaldías, saltándose la carrera de obstáculos legislativa.

A estos nombres seguramente se añadirán otros, ya que los tiradores poco a poco se van amontonando. Son sólo rumores, si no mire usted:

Por Morena está peleando por Torreón Luis Fernando Salazar, hombre joven, quien todavía hace pocos meses se le observaba una conducta beligerante, buscando un lugar preponderante dentro de su partido apuntando a ese sitio; y al parecer va bien encaminado, pues puede ser posible que lo alcance y posicionarse escalando hasta llegar a ser el candidato al puesto. Por lo que se ve, camina solo.

Asimismo, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI): Miguel Mery, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tiene saldo blanco. Xavier Herrera, quien fuera subsecretario de Administración y Egresos en la Secretaría de Finanzas en el sexenio anterior, a su paso por el Simas Torreón, al parecer dejó pasivos importantes que hasta la fecha no se han aclarado; ya en Finanzas estatal, manejó los dineros públicos, lo que coincidió con una prosperidad económica espontánea. Lauro Villarreal, una figura desaparecida que no se nota en el ambiente político estatal, y Verónica Martínez, una joven política sin notoriedad que se ha perdido en la geografía coahuilense, pero que, gracias a su conexión con la cúpula nacional de su partido, ha logrado aparecerse en los eventos de vez en cuando, aunque sabemos que su sitio está en el Congreso federal.

Por el Partido Acción Nacional (PAN) hay voces que descifran el nombre de Guillermo Anaya, quien con anterioridad, en ese mismo puesto, tuvo más oscuros que claros, pero no dejaba de tener acercamientos con miembros destacados del PRI, acción que los miembros de su partido no vieron con buenos ojos.

Hasta el momento, sólo existen figuras nebulosas que parecen desgarrones de niebla, ya que no se alcanza a distinguir el rostro de posibles candidatos. En el caso del PRI, no deben esforzarse mucho, pues se puede continuar con la misma alianza de manera que puntee el candidato que proponga el partido, repita o no Javier Díaz; y si no es así, darle un puesto que le dé vigencia política en forma relevante, conectándolo con las masas, que le serviría de gestación con la oportunidad de cambiar de domicilio si es que siguen los masculinos empoderados del centro político neurálgico del estado. Pero si siguen con los femeninos se podría quedar el Poder Legislativo acéfalo. También ella es buena candidata.

Ojalá que los partidos sepan hurgar para sacar candidatos que reúnan características de triunfo.

Esperemos que los aires que empiezan a soplar no se conviertan en huracanes cuando se tomen las decisiones y se designe a los candidatos.

Se lo digo EN SERIO.

