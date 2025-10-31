Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?

La alianza política que ha sostenido el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila está en la cuerda floja, ante la posibilidad de desaparecer. La cúpula panista quiere eliminar, a nivel nacional, las que tiene con otros partidos en distintos estados del país, situación que tiene en ascuas al PRI.

Aunque eso es relativo, pues el número de electores panistas representa una influencia cuantitativa no muy fuerte que digamos; sin embargo, podría ayudar a los priistas con todo y el conjunto de fuerzas, además de crear una división en la suma general de los sufragios en la jornada.

TE PUEDE INTERESAR: El alcalde de Saltillo Javier Díaz y la decisión de solucionar el transporte público urbano

Ese partido, que ha permanecido en un gobierno que ha dado resultados importantes en su gestión y en beneficio ciudadano, seguramente querrá convencer a sus jerarquías de que en Coahuila se mantenga la alianza existente, la cual se ha mantenido con vida bajo la dirección de un priista.

Hay que tomar en cuenta que, si la famosa alianza sigue como está ahora, es posible que los panistas se tomen de las manos y vendan caro su amor a los priistas, pidiendo que más compañeros de partido sean incorporados al primer círculo de poder en el gobierno estatal, además de más puestos en los otros poderes y en algunos organismos estatales.

Si la dirigencia nacional panista no acepta la multicitada alianza política, los secretarios azules dentro del gabinete actual, así como otros puestos de menor jerarquía –alcaldes, diputados, etcétera, que no tienen la gran influencia política–, podrían contribuir a restarle peso al platillo tricolor de la balanza, pues el voto se contabiliza por igual.

¿Qué tendrían que hacer esos funcionarios azules, ahora infiltrados en primera fila del gabinete estatal y demás sitios? Pues separarse de sus puestos en ese momento –como cuando se abroga una ley que señala determinado delito y en ese momento debe dejarse libre al inculpado–, ya que ellos son el resultado de una alianza, y si ésta no existe la consecuencia lógica es que abandonen el gobierno, salvo que pudieran pasarse al partido que los alió.

Todo es posible, pues ya saborearon las mieles del poder y el buen estipendio, que son muy tentadores, a pesar de que algunos digan que en ellos radica la moralidad y lo ético. Recordemos que algunos simpatizantes del PAN –claro, con excepciones– son personas que por la mañana cumplen con su trabajo y por la noche asisten a la sacristía a expiar sus culpas.

Mientras tanto, ¿qué se tendría que hacer? Pues esperar a que la decisión se tome desde las alturas azules. Sin embargo, el partido en el poder en Coahuila tiene, hasta donde hemos visto, estrategias de peso bien fundadas, que anticipan el remolino que podría provocar cuando se defina o no la existencia de la unión o pacto. En este caso, el PRI, sacando fuerzas y peleando con una barrera de robles, tomaría la delantera, hurgando más caminos de conveniencia que consientan que las VERDEras (veredas) conduzcan a que un priista siga dirigiendo las riendas del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Rodeo Gubernatura 2029 (I)

El papel que ha jugado hasta ahora el PAN es pasar votos para la causa del PRI, es decir, caminar junto a él, desempeñando un papel basado en la docilidad que le ha permitido recibir oxígeno a cambio de que le permitan algunos asientos en la mesa principal, donde se le conceda saborear el menú.

Esperemos, pues, el desenlace por parte del mandamás pintado de azul y que, bajo esa tesitura, el PRI pueda tomar la decisión de seguir con o sin invitados a la mesa. O con otros convidados. O incluso con ambos grupos, por qué no. En fin.

En últimas fechas, los tricolores han publicitado la organización de múltiples reuniones en todo el estado, reconformando sus organismos locales, mismos que se preparan para ir a la batalla electoral y ganar las curules –ellos dicen que todas– en junio de 2026, cuya legislatura elegida escoltaría al Ejecutivo estatal mediante una salida tersa.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

X: @aguirreperalesf