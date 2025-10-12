Coahuila y la estrella solitaria, tan cerca y tan lejos

Existen profundos y diversos lazos que nos unen con el estado de la estrella solitaria que han prevalecido por siglos. Para dimensionar este artículo, conviene señalar algunos datos económicos de interés. Por ejemplo, la economía de Texas es 1.5 veces mayor a la de todo México y supera 43 veces a la de Coahuila . Ya quisiéramos darle una pellizcadita a ese enorme pastel. Esto nos da una idea del potencial que tenemos, el cual paradójicamente se encuentra tan cerca y tan lejos.

La ambición de los anglosajones fue un factor para que perdiéramos Texas, pero también de este lado, se tomaron decisiones que hicieron posible el despojo . Tanto la iglesia como el ejército descuidaron este vasto territorio en su lucha por el poder, centrado ayer como hoy, en la Ciudad de México, tampoco ayudó el haber cambiado la capital de Coahuila y Texas de Monclova a Saltillo. Previo al desprendimiento texano, familias mexicanas con apellidos como Gutiérrez, Martínez y Treviño poseían ranchos y ganado que se vieron obligados a vender o fueron despojados de ellos.

Con el objetivo de lograr una vinculación provechosa con nuestro vecino del norte, el gobierno estatal inauguró en agosto del año pasado la Oficina Pro Coahuila en Austin, teniendo como representante a Gloria Gutiérrez y a Sofía Delgadillo como directora. Entre las actividades previstas por esta representación se encuentran las siguientes:

-Atracción de inversiones. La meta para los años 2025-2026 son 10 o más proyectos.

-Inversión directa captada. Se menciona un convenio con la SEDEC por valor de 50 o más millones de dólares.

-Empresas contactadas con interés real. 30 o más empresas.

-Empresas instaladas en Coahuila. Cinco o más, con nuevas inversiones.

-Otras actividades. Eventos de promoción, difusión en medios, convenios con cámara y universidades y participación en foros binacionales, entre otras. Esto de acuerdo al ChatGPT.

Se desconoce el presupuesto asignado a esta oficina, la plantilla de su personal y si es que está sectorizada en la Secretaría de Economía de Coahuila. El reto al que se enfrenta el gobierno estatal es considerable, pues a los aranceles de Trump se suma la incógnita que representa la próxima negociación -si así se puede decir- del T-MEC, donde pueden pasar muchas cosas, y que por lo pronto frenan las nuevas inversiones. Además, lo reiteramos, en nada ayudan las políticas del gobierno federal, como la reforma judicial, la modificación a la Ley de Amparo y otras leyes que inhiben la actividad productiva.

Tradicionalmente, buena parte de nuestras relaciones con Texas han girado en torno al programa de “Ciudades Hermanas,” que vincula a Saltillo con Austin, donde cada año se festeja el 5 de mayo, por cierto, con mayor fervor en la capital texana, rodeado de fiestas, folklore y abundante confeti; asimismo, eran frecuentes los donativos de equipo de bomberos, que nos hacían los de Austin. Todo eso está bien, así como el que ahora se promuevan actividades como el rodeo, del que sospecho que los texanos saben algo y la ruta Vinos y Dinos en el sector del turismo, lo cual de arranque es aceptable, pero no podemos anclarnos en ellas, hay que atraer inversiones en alta tecnología.

Existen aspectos por resolver y pongo tan sólo uno de ellos. Si queremos que vengan los turistas de Texas, ¿cómo van a viajar? ¿Por carretera? Lo ideal sería contar de una vez por todas con un aeropuerto moderno y funcional que nos conecte con ciudades como Austin, San Antonio, Houston y el llamado metroplex Dallas-Forth Worth. Por eso la estrella solitaria está tan cerca y tan lejos.

Redondeo. Merecido el reconocimiento a Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz. Sheinbaum no la felicitó.