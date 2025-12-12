Conservar progresando y progresar conservando

Es un error poner como adversario lo complementario.

Influidos por contagio bélico y deportivo, se establece una dualidad en oposición. Solo hay ganadores o perdedores. Un extremo trata de excluir al otro. Se ve lo constitutivo como opuesto a lo manifestativo. Lo tradicional enemistado con lo progresista.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuento de Adviento?

La tradición defiende la raíz, el origen, lo vertebral, lo entrañable, que resulta inmutable por su consistencia.

El progresismo defiende la adaptación, la actualización, el cambio hacia arriba y hacia adelante, hacia la novedad para estar en la cresta de la ola, en la última generación de cualquier producto.

EL ÁRBOL: MAESTRO EXISTENCIAL

Es revelador contemplar al árbol y ver cómo combina armoniosamente reciedumbre con vibración.

Tiene tronco, ramas y hojas. El tronco es recio e inmóvil.

Las ramas son flexibles y vaiveneantes. Las hojas son vibrantes cuando el viento sopla. No todo el árbol puede vibrar como la hoja. No todo el árbol puede permanecer firme como el tronco.

Gracias a la firmeza del tronco hay permanencia y estabilidad. La flexibilidad de las ramas evita rupturas y las hojas vibrantes, con sus movimientos, facilitan la función clorofílica indispensable para la vida. Todo en el árbol es complementario, en unión orgánica y funcional.

SOCIEDADES CONFUNDIDAS Y ESTANCADAS

El tradicionalista radical ama la reciedumbre sólida y quiere condenar la flexibilidad o la vibración a las que califica de infieles y arbitrarias. El progresista a raja tabla solo quiere adaptarse vibrando y sataniza cualquier firmeza inalterable.

Solo hay madurez existencial cuando se une lo que parece contrarío y se le trata como complementario, El árbol, como las sanas sociedades eclesiales o civiles, conservan progresando y progresan conservando.

TE PUEDE INTERESAR: La ‘Navidad’ devora al adviento

La unión de firme y auténtica tradición con progreso inteligente evita extremismos miopes, torpes y fanáticos.

Las estructuras sagradas como las profanas, lo eclesial y lo civil, han de pasar de la división destructiva a La conjunción integradora.

GUADALUPANISMO INTERNACIONAL

La imagen de la Virgen madre aparecida en el monte Tepeyac se contempla en casi todos las naciones del mundo.

Diálogo de la madre celestial con el más pequeño de los hijos. Encomienda eclesial de presentarse al obispo para la construcción de la casa en que, una imagen de Ella, quedara para poder ayudar a construir otro templo de fraternidad, con piedras vivas.

Se queda la imagen en el humilde ayate del indio. Confluyen peregrinos de todo el mundo. Rosas en invierno fueron la prueba. Se admira, en tiempos de poda y prueba, un guadalupanismo internacional de la esperanza de fraternidad y paz universal.

TÉ CON FE

-Quiero que ocurra todo lo que quiero.

-Mejor esfuérzate por querer aprovechar y agradecer, al Padre Creador, todo lo que ocurra.