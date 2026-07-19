Crónica de un mundo congestionado

La 2T está en esa encrucijada después de que el Mundial desapareció del escenario tras la descalificación –como siempre– del equipo nacional, y el ánimo del pueblo bueno, ya no tan sabio, decayó tanto que ahora reclama por las obras de relumbrón y los excesos de las fiestas. ¡Haya cosa!

Dicen que actuar con diarrea mental es lo más peligroso; pero hay otra forma aún más extrema: cuando no sólo se actúa, sino que además se cree válido y real lo que en esencia es una falacia.

La Presidenta no encuentra sosiego, ya que, además de no contar con un equipo propio, recibe reprimendas por dos frentes: por un lado, el chamán de Palenque y, por otro, el aguerrido Trump y sus reclamos.

Víctima del torpe proceder de sus asesores legales y de imagen, esta misma semana se vio envuelta en dos episodios que reflejan la desesperación y casi el temor de la mandataria.

Cuando habían reclamado que al delincuente confeso “El Mayo” Zambada lo habían prácticamente secuestrado en un operativo del FBI, pronto descubrieron su pifia, pues el piloto de la aeronave no era el gringo que con tanta seguridad habían señalado, sino un miembro de un cártel mexicano que ellos mismos habían extraditado a Estados Unidos. No quedó más remedio que expulsar, por órdenes de Palacio, al subfiscal encargado de los casos importantes, aquel individuo que se graduó en una semana de la carrera de abogado y que era del grupo de los consentidos de la fiscal Ernestina Godoy.

En todo este embrollo, los asesores de la Presidenta no advirtieron que, con esa reclamación, estaban defendiendo a un criminal confeso como “El Mayo”. Así se convirtieron en comparsa y validaron las afirmaciones de los gringos en el sentido de que en nuestro país el gobierno mantiene vínculos con la delincuencia organizada.

Estando aún fresca aquella noticia, surgió una nueva grabación en la que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, vuelve a ponerse a las órdenes de las autoridades norteamericanas: según el contenido del audio, a cambio de no ser extraditada y que le regresen su visa para poder ir al Walmart o comprar en Ross, estaría dispuesta a soltar la sopa, cantar en do y entregar datos de las reuniones de seguridad nacional. Este hecho de pasar información a una potencia extranjera no constituye traición a la patria, sino espionaje contra la nación, como lo define el artículo 128 del Código Federal Penal: se sanciona con 5 a 20 años de prisión y multa de hasta 50 mil pesos al mexicano que revele a otro gobierno documentos o información confidencial, siempre que con ello se perjudique a la nación mexicana.

Y como es costumbre en la 2T, cada bronca se cubre con humo: esta semana tuvieron que tronar un cartucho reservado para 2027. Y es que de pura casualidad fueron a detener al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, quesque porque participó en aquel asunto de los más de 100 ferrotanques encontrados en Ramos Arizpe y Saltillo cargados de diésel con documentación apócrifa, o sea, huachicol fiscal.

Este material, pese a haber ingresado al país por una aduana vigilada por soldados y guardias nacionales, revisado por autoridades y tramitado por una agencia aduanal, con la intervención de al menos cuatro secretarías de Estado, cuenta con sólo ocho personas detenidas, entre las cuales se encuentra el primer gobernador de oposición. Ahora sí que los de Morena se volaron la barda y sabrá Dios cómo van a salir de este embrollo.

Lo cierto es que ya muy pronto se tendrán noticias del asunto del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y las piezas van a caer como fichas de dominó.