David Martínez Guzmán, el fantasma mexicano de Wall Street. Episodio 1
Plácido DETONA® Opera con un perfil bajísimo pero tiene una influencia altísima en negocios, principalmente en el continente americano
¿Les platico? ¿Arre!
Al regiomontano David Martínez Guzmán (69 años) le gusta vivir en la sombra, pero sus operaciones financieras salen cada vez más a la luz.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1.-
-Le gusta también hacerle creer a medio mundo que no invierte en medios de comunicación, pero el 13 de septiembre de 2024 compró en 104 millones de dólares el 7.8% de las acciones de Televisa, para convertirse en el tercer más grande inversionista de ese conglomerado mediático, solo detrás de Emilio Azcárraga Jean y de la compañía Dodgers & Cox, dueña del equipo campeón de las ligas mayores de béisbol.
-El 30 de octubre de ese mismo año, su movimiento provocó una de las mayores alzas que registran las acciones de Televisa en el mercado de Estados Unidos.
-Esta operación llevó el estilo de la casa, de Fintech Advisory, formada a sus 30 años de edad en 1987, con los 300 mil dólares que le prestó su abuela paterna:
-Se hizo así de las acciones de Televisa en los momentos más bajos de esa empresa, cuando el precio de sus acciones caían un 84.82% de su valor en la Bolsa Mexicana de Valores.
-Sí, el sello de David es invertir en momentos de crisis y tomar posiciones clave cuando otros se retiran.
-Si Emilio Azcárraga Jean está detrás de dos de los miembros del Consejo Mexicano de Inversionistas que apoyan a Sheinbaum -Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia Noriega, co presidentes de Televisa-, atrás de Emilio está David.
-Creo que este solo hecho es la mejor noticia para México en los convulsionados tiempos actuales.
2.-
-El regio compró en 2004 el 40% de Cablevisión, lo cual le dio esa misma proporción accionaria de Telecom Argentina.
-En una operación orquestada por él mismo, Cablevisión se hizo en 2013 del poderoso Grupo Clarín, formado por periódicos y plataformas mediáticas.
-Por esa operación pagó 960 millones de dólares.
3.-
-Pandemia del COVID, 2019: Google califica así su inspiración en las comarcas que lo vieron nacer: ”Uno de los proyectos más ambiciosos en el periodismo digital de México, con sede en Monterrey”, que ganó en 2023 el más prestigiado premio de periodismo en el continente americano.
Estos tres apuntes demuestran por qué sostengo que una de las facetas que más le gusta enmascarar a David es su inclinación por los medios de comunicación, que contrasta con su discreta imagen pública.
MEXICANO MÁS INFLUYENTE DE WALL STREET
-Este título se lo ha ganado a pulso, pues ha participado en casi todas las reestructuras de deuda soberana durante los últimos 25 años.
-Evita la publicidad y NO da entrevistas. Tampoco le gusta aparecer como conferencista en evento alguno.
-Me consta que ha rechazado invitaciones de Harvard, del MIT, Stanford y de otras prestigiadas universidades del mundo.
-La última entrevista que concedió a un medio de comunicación fue en marzo de 2013, al Financial Times, ni más ni menos.
-Todo aquel medio que presuma haberlo entrevistado después está mintiendo.
-Con decirles que incluso hacia dentro de su estructura de Fintech Advisory se maneja con total discreción.
-Es -como él mismo dice- “antisocial” y tiene muy muy pocos amigos.
-Pero eso no ha impedido que intervenga en auténticas bombas de reestructura de deuda, como la de Argentina -desde 1984- y el Plan Brady de 1989, propuesto por el entonces Secretario del Tesoro de EEUU, Nicholas Brady, para reestructurar la deuda contraída por países en desarrollo, con bancos comerciales.
-Dicho plan fue creado por David e implementado por el gobierno norteamericano en Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela y México, cuando sus gobiernos se encontraban fuertemente endeudados con el de Estados Unidos.
-O sea, David es capaz de venderle chiles a Clemente Jacques, como decía mi abuela la alcaldesa.
-Para que se den una idea del alcance en la estrategia de David, ese plan combinó la recompra de deuda de dichos países, con la emisión de bonos a cambio de títulos de crédito que estaban en manos de los bancos comerciales.
-Eso permitió que los citados países reestablecieran la viabilidad de sus balanzas de pagos y recuperaran la confianza de los mercados internacionales.
-Ahondando en el caso de Argentina, el ex secretario de Finanzas de ese país, Guillermo Nielsen, se reunió en 2003 en Dubai con David, quien ya tenía fama de experto en reestructuras de deuda soberana.
-En aquel entonces, Argentina era el paria de los mercados internacionales, ya que dos años antes había declarado la suspensión de pagos de la deuda soberana más grande de la historia.
-Entre 2004 y 2006, David compró en el mercado secundario bonos argentinos con un valor nominal de 700 millones de dólares, pero pagó solo 100 millones de dólares.
-Esto me lo dijo personalmente en Buenos Aires Daniel Marx, quien fue secretario de Finanzas de Argentina de 1999 a 2001.
DE NYC A LA PATAGONIA
-Se le reconoce una habilidad sin par para invertir en instituciones y gobiernos en crisis y vender en el momento justo.
-Testigos de ello son los gobiernos mencionados y empresas mexicanas como Vitro, ICA y Cydsa, AHMSA, por citar algunas de las más conocidas.
-Por lo general, David adquiere en el mercado secundario los títulos de deuda que bancos y fondos de ahorro compraron directamente a empresas y gobiernos en problemas, que terminan vendiendo sus bonos o pagarés ante la incertidumbre de no saber cuánto y cuándo cobrarán.
-Usualmente, empresas y gobiernos le venden a David sus títulos por un monto mucho menor a su valor nominal.
CAJÓN DESASTRE
-El tema da para mucho más. Prometo seguirle mañana con el Episodio 2: “Gobierno mexicano haría muy bien en buscar a David Martínez”.
-En consecuencia, mañana no habrá cambio de tema, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.
-A ver si ahora sí se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez y su séquito de larvas en celo: Luis Gerardo Treviño el DI-LA-PI-LA; el charolero Daniel Hinojosa, que se dice abogado pero no lo es; su paje maje, Pepe Múzquiz y otros de esa ralea, que descargan sus frustraciones, ignorancia y alucinaciones en chats y redes.
-Estos tienen casi tres meses amenazando con demandarnos. Aquí los esperamos, bien paraditos.