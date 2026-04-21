David Martínez Guzmán, el fantasma mexicano de Wall Street. Episodio 1

Al regiomontano David Martínez Guzmán (69 años) le gusta vivir en la sombra, pero sus operaciones financieras salen cada vez más a la luz.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1.-

-Le gusta también hacerle creer a medio mundo que no invierte en medios de comunicación, pero el 13 de septiembre de 2024 compró en 104 millones de dólares el 7.8% de las acciones de Televisa, para convertirse en el tercer más grande inversionista de ese conglomerado mediático, solo detrás de Emilio Azcárraga Jean y de la compañía Dodgers & Cox, dueña del equipo campeón de las ligas mayores de béisbol.

-El 30 de octubre de ese mismo año, su movimiento provocó una de las mayores alzas que registran las acciones de Televisa en el mercado de Estados Unidos.

-Esta operación llevó el estilo de la casa, de Fintech Advisory, formada a sus 30 años de edad en 1987, con los 300 mil dólares que le prestó su abuela paterna:

-Se hizo así de las acciones de Televisa en los momentos más bajos de esa empresa, cuando el precio de sus acciones caían un 84.82% de su valor en la Bolsa Mexicana de Valores.

-Sí, el sello de David es invertir en momentos de crisis y tomar posiciones clave cuando otros se retiran.

-Si Emilio Azcárraga Jean está detrás de dos de los miembros del Consejo Mexicano de Inversionistas que apoyan a Sheinbaum -Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia Noriega, co presidentes de Televisa-, atrás de Emilio está David.

-Creo que este solo hecho es la mejor noticia para México en los convulsionados tiempos actuales.

2.-

-El regio compró en 2004 el 40% de Cablevisión, lo cual le dio esa misma proporción accionaria de Telecom Argentina.

-En una operación orquestada por él mismo, Cablevisión se hizo en 2013 del poderoso Grupo Clarín, formado por periódicos y plataformas mediáticas.

-Por esa operación pagó 960 millones de dólares.

3.-

-Pandemia del COVID, 2019: Google califica así su inspiración en las comarcas que lo vieron nacer: ”Uno de los proyectos más ambiciosos en el periodismo digital de México, con sede en Monterrey”, que ganó en 2023 el más prestigiado premio de periodismo en el continente americano.

Estos tres apuntes demuestran por qué sostengo que una de las facetas que más le gusta enmascarar a David es su inclinación por los medios de comunicación, que contrasta con su discreta imagen pública.