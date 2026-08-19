¿De qué me perdí...? (II)

3. La carta de Andy, “No me digan Andy”, López Beltrán. En un plano mental, la misiva dirigida a Donald Trump , en la que define la revocación de su visa como una medida “hitleriana, propagandística y politiquera”, provocó en Trump una depresión pos-cartum de la cual todavía no se recupera. El personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda, Maryland, luce muy preocupado.

Continúo analizando una serie de sucesos noticiosos ocurridos durante mi receso, para asegurar que mis neuronas hicieran una mínima sinapsis en la escritura de mis textos editoriales.

En un plano fisiológico, la carta de Andy desencadenó en Marco Rubio y Christopher Landau, secretario y subsecretario del Departamento de Estado, respectivamente, una diarrea explosiva. Al personal médico del mismo centro le tomó 48 horas detener las evacuaciones acuosas y frecuentes, el cansancio y la fatiga, la pérdida de apetito y de peso, los cólicos estomacales, las náuseas y la fiebre de ambos personajes.

Imposible culpar a Rubio y Landau por su pavor histérico. Andy, en la misma carta, los responsabilizó de haber ordenado la cancelación de su visa a espaldas de Trump.

En el plano político, la misiva polarizó aún más la relación México-Estados Unidos y la llevó a un terreno de confrontación no diplomática, bajo premisas persecutorias, victimizantes e injerencistas.

Atrincherada la 4T en su reducto ideológico, calificará cada acción de Estados Unidos bajo esos mismos criterios para fortalecer y movilizar a su base social con rabiosos tintes nacionalistas.

La carta de Andy topará, sin embargo, con las declaraciones del subsecretario Landau, quien, sin mencionarlo, precisó en un tuit: “¿Estás disfrutando del show? Rellena tu bolsa de palomitas. Amarás la siguiente parte”.

En este caso, la diarrea explosiva, cual venganza de Moctezuma con máscara de Trump, llegará hasta Palenque, Chiapas.

4. El ajedrez político en Coahuila. En las últimas cuatro semanas cambió el juego de la lucha por la gubernatura de 2029.

La llegada de Miguel Riquelme a la presidencia municipal de Torreón fortalece las aspiraciones de Javier Díaz, alcalde de Saltillo, por su cercanía personal y política desde hace, al menos, una década.

Sufre Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, al serle denegada la coordinación de Mejora Coahuila y encontrarse metida en un hoyo cavado por la Auditoría Superior de la Federación, que detectó “irregularidades por 17 millones 853 mil pesos en recursos federales ejercidos por el Congreso de Coahuila que corresponden a pagos a personal sin perfil o cédula, empleados que cobraron tras ser dados de baja y rebase de límites de austeridad en vehículos”.

Federico Fernández, fiscal estatal, bajó su intensidad como influencer en redes sociales; guardó en el clóset su camiseta y su guitarra autografiadas por Alejandro Sanz y focalizó, aún más, su atención profesional en preservar la seguridad del estado.

La detención del empresario Ernesto “N” –supuestamente ligado a la CATEM Durango y al Cártel de los Cabrera– junto con 17 escoltas armados, el pasado 7 de agosto en Costco Torreón, así como la desarticulación de una célula del CJNG que pretendía instalarse en la Región Laguna el 17 de agosto, son clara muestra de ello.

La actitud de Fernández sugiere un abandono de sus pretensiones a la gubernatura y revela una disposición para sumarse a la candidatura definida por el gobernador.

El otrora colero, hoy senador, Gabriel Elizondo, catapultó sus aspiraciones a la gubernatura al asumir la doble responsabilidad de la senaduría y de la coordinación de Mejora Coahuila, con Jorge Piñones como responsable, aunque en realidad funge como su asistente, para buscar rentabilidad electoral a su favor en los 38 municipios del estado.