Despedidas y bienvenidas sucesivas

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Opinión
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    Despedidas y bienvenidas sucesivas

¿Quién comprueba que este año “hizo su agosto”?

Ya está tocando la puerta ese mes patrio, que será otoñal, con fama de fuertes temblores capitalinos, de gran puntualidad sísmica. Mes en que van apareciendo, en las espaldas de muchos, chamarras delgadas y caen de las arboledas las hojas, amarillentas y cobrizas, de los follajes en fuga.

https://vanguardia.com.mx/opinion/pequeno-poder-semestral-ejemplar-CF23041030

Se informa, por mandataria, cómo se ha cumplido el mandato ciudadano y las promesas de candidatura. Los procesos en marcha, en todos los ámbitos de la vida nacional, van haciendo vibrar el tejido mediático, ávido de noticias despampanantes o aterradoras.

Se lucen los arúspices de calamidades y catástrofes, al igual que los que subrayan sucesos sorpresivos de oportunidades inesperadas o ingresos y ganancias de boletos premiados o alianzas de prosperidad.

CALENDARIO SOBRE VÍAS

Vuelven, en el noveno mes, las mochilas al hombro. Los recorridos de vehículos que entregan escolares con vacación terminada y reinicio de las idas y venidas del calendario escolar.

Cada quien avanza a su propia pascua como hacia una graduación existencial, cuya fecha ignora, en la que, si hay fe, será un trampolín para el salto hasta una trascendencia deslumbrante.

Los meses van pasando como vagones de un tren, que van recogiendo algunos pasajeros. Otros quedan en la estación, en espera de otras horas y otros rumbos, en el contraste de despedidas y bienvenidas...

LO AGRESIVO Y LO SOBERANO

En este café opina Erik: “No seria invasión porque no vienen del norte a quitar territorio. Sería operación eficiente para extinguir la delincuencia”.

Después de un sorbo a su capuchino, le responde Trino: “Si es sin permiso, es grave abuso. Lo sensato sería no enviar tropas sino dar capacitación a tropas nacionales. para que su acción fuera eficiente”.

Se oye la voz del zurdo: “No habría esa delincuencia si no hubiera allá la creciente adicción enfermiza y el menudeo impune de estupefacientes. Además, el poder de fuego que tienen los de acá, que quieren abatir, se debe a las armas que vienen de norte a sur”...

Eric pide la cuenta y todos pagan. Salen corriendo por la lluvia...

EL MÁGICO NORTE

Con la magia de sus poblados.

Con sus recorridos tan atractivos. Por sus cactus, sus viñedos, su gastronomía, sus dinosaurios, sus artesanías al lado del sarape policromado, sus devociones cimentadas en recia fe, su urbanismo en proceso de transformación, sus espectáculos culturales y tantos otros prodigios que están ya en el recuerdo de todos los visitantes veraniegos. Es una sobria mexicanidad, con estilo propio y trato de fraterna hospitalidad.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ole-al-triunfo-real-o-al-logro-virtual-LB22982999

TÉ CON FE

-¿Cristo va a venir?

-Si va a venir dos veces. Una para ti y otra para todos. La primera es tu pascua. Cuando quedes liberado de tu cuerpo mortal. Viene a tratarte como hayas tratado a los demás. La segunda es solemne, gloriosa y cósmica, para darle a cada quien lo que corresponda a sus obras.

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Luferni

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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