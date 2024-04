Día del Niño y la Niña: sin agenda y sin visión de futuro en México y Coahuila

“Los niños y niñas son el futuro del país” es una frase trillada que se escucha con frecuencia, en muchos lados y de muchas voces, pero la realidad es que la visión a futuro de un niño y una niña está muy lejos de aterrizarse.

De hecho, en el marco del Día del Niño y la Niña, las candidatas y el candidato firmarán la iniciativa “Compromiso con la niñez #SuFuturoEsHoy”. Sin embargo, la realidad es que como muchos temas, las infancias están fuera de la agenda de las campañas electorales (como el tema de las personas desaparecidas, tocado en este mismo espacio la semana pasada).

Las infancias no están en el discurso porque no representan un posible botín electoral. Los niños y niñas no votan, es decir, para términos prácticos no forman parte de la dinámica democrática del país.

Esta semana publiqué en Semanario el reportaje “Infancias desprotegidas, la cuenta pendiente en Coahuila”, un trabajo que muestra a partir del relato de un informe las fallas, omisiones y malas prácticas de diversas dependencias estatales que tienen relación con las infancias en Coahuila.

El informe, encabezado por la activista lagunera Ariadne Lamont, encontró, por ejemplo, que Protección Civil del estado ha ignorado por más de una década la obligación de emitir constancias de factibilidad de protección civil para niñas, niños y adolescentes, como lo marca la normativa.

Hablando de albergues, la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia (Pronnif) tampoco ha realizado ningún tipo de capacitación a personal de albergues, pláticas, cursos o conferencias para profesionalizar a los trabajadores de estos lugares, a pesar de que está entre sus atribuciones, según el Reglamento para Instituciones Públicas y Privadas que Albergan a Menores de Edad en el Estado de Coahuila.

Además, en albergues de Coahuila se han encontrado al menos dos casos de violencia sexual, uno Piedras Negras y otro en Acuña.

Este es un delito que ha sido constante. En las escuelas, por ejemplo, hay antecedentes de diversos casos, muchos de ellos mediáticos, pero otros que no atraen el reflector, aunque son igual de delicados.

Sin embargo, no deja de ser un fracaso del sistema educativo el hecho de que desfilen niños y niñas en un contexto de violencia y abuso, y que el personal no lo detecte, o peor, que no dé aviso a las instituciones para atender al menor.

Según el informe que refiere cifras proporcionadas por el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, de 2016 a 2021 se atendieron a mil 004 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años por una situación de violencia sexual, nueve de ellas con respuesta positiva a embarazo.

¿Por qué no hay una mayor atención y protección a las infancias si constantemente repetimos la misma frase sobre que los niños y niñas son el futuro del país?

Los niños y niñas no son rentables políticamente porque en un corto periodo no generarán dividendos a la clase política.

Para los gobiernos, los niños y niñas son al igual que otros sectores demográficos, un sujeto pasivo a la espera de una asistencia social cada que lo necesita.

Los niños y niñas no son prioridad simplemente porque no se tiene una visión a largo plazo. Se sigue viendo el asunto como mero asistencialismo, como un tema de clientelismo electoral.

El informe “Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza: Escenario Actual y Perspectivas del Futuro”, es un documento que tendría que ser clave para corregir el rumbo del cuidado y protección de los derechos de las infancias en el estado.