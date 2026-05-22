Dos plataformas para Manolo Jiménez que de cumplirse...

Los próximos días serán cruciales, sobre todo para el futuro político del gobernador, quien espera que su partido sea premiado con la aceptación de la mayoría de los electores, ya que si logra ganar el Parlamento, será el punto de partida para su proyección.

Estamos a escasos días de la realización de las elecciones, en una jornada que esperemos sea tranquila, donde se elegirá a un nuevo Poder Legislativo del Estado. Por lo que ahora mismo nos encontramos en la cuenta regresiva.

Me explico: es de suma importancia ganar el Congreso, clave para cimentar una primera plataforma, la cual será base para impulsar a Manolo Jiménez a continuar con su carrera; de ser así, permitirá más adelante conquistar la segunda con la elección de alcaldes y diputados federales. De esta manera, la puerta seguirá abierta con el antecedente de una trayectoria reforzada, dejando limpio lo andado.

Una vez salvadas esas dos plataformas, convendrá utilizar la materia gris para definir quién lo sucederá en Palacio en 2029 y elegir la segunda tanda de diputados locales, tomando la decisión de acuerdo con los puntos de vista –estrictamente experimentados y convenientes– del círculo de los más allegados en materia política.

Dentro de la segunda plataforma, correspondiente a la elección de alcaldes, el triunfo arroparía a los municipios y, con la fuerza de los diputados federales, se apuntalarían las líneas de acción que favorezcan al Estado, pues estarían encarriladas con los criterios originarios desde Palacio de Gobierno.

Todo eso se dice fácil, es cierto; sin embargo, estamos a tiempo de ir calendarizando actividades estratégicas y, sobre todo, de observar perfiles cuya cualidad, entre otras, sea una verdadera lealtad.

La primera plataforma ya está conformada y no existe duda de la penetración en la ciudadanía que derive en triunfo, pues los escogidos son personas con amplia experiencia, que han mostrado lealtad al jefe político, cuyos resultados obtenidos en las posiciones que han desempeñado les han dado la oportunidad de repetir en su escaño. Quienes por primera vez juegan para esos puestos han sido, por lo que se ve, bien escogidos, pues es clara su preparación para el desempeño.

Una prueba importante será la segunda plataforma –con los diputados federales–, pues ese ámbito de influencia será operado entre pares pertenecientes a todas las corrientes políticas de las entidades federativas; eso por un lado. Por el otro, la relación con ellos y con los secretarios de Estado deberá regirse por la prudencia, con el objetivo de obtener recursos económicos y políticos para obtener ventajas para la ciudadanía, según indicaciones del Ejecutivo del Estado, lo que servirá para fortalecer estratos nacionales y encajar en sitios importantes que lo fortalezcan en el escalamiento.

El trabajo político que el ahora gobernador ha desempeñado desde sus inicios muestra una tendencia creciente, donde sus proyectos han favorecido la derrama de beneficios sociales, resultado que lo ha hecho avanzar políticamente a gran velocidad en pocos años, considerando la edad cronológica que actualmente tiene.

Su partido no se equivocó al no desdeñar su potencial, pues se ha comprobado que el trabajo desarrollado ha sobresalido en los primeros lugares del ranking nacional.