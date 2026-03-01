El clúster automotriz en Saltillo tendrá que reinventarse frente a la nueva realidad del trabajo

El pasado miércoles aprobamos en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma constitucional que reduce paulatinamente la jornada laboral semanal en México hasta las 40 horas. Esta reforma implica un impacto muy importante en Saltillo y su área metropolitana, y, particularmente, en el clúster automotriz.

La historia de la zona metropolitana de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga es, en muchos sentidos, la historia de cómo se ha transformado el trabajo en México en su vertiente industrial. Para entender la magnitud de la sacudida que representa la llegada de la jornada de 40 horas, primero hay que mirar hacia atrás.

En la década de los ochenta, cuando corporaciones como General Motors y Chrysler instalaron y consolidaron sus operaciones en la región, el país operaba bajo un modelo económico cerrado. En esa fase de génesis industrial, la organización laboral era conservadora y se apegaba al estándar histórico: jornadas diurnas de ocho horas estructuradas en un modelo de seis días de trabajo por uno de descanso (6x1), con paros dominicales casi universales.

El paradigma se rompió violentamente con el TLCAN en 1994. La competitividad internacional y nuevos valores de organización, llevó a las plantas a exprimir sus costosos activos operando ininterrumpidamente bajo esquemas 24/7, evitando un día de paro y el descanso nocturno. Para lograr esta cobertura sin rebasar el tope de 48 horas ordinarias, la industria masificó el uso de turnos rotativos y jornadas comprimidas de 12 horas. El esquema “4x3” (cuatro días laborados seguidos, con jornada de 12 horas, y luego tres días de descanso) se hizo popular, permitiendo a las empresas el poder operar todo el día, todos los días de la semana, y lograr ahorros de hasta 30% en transporte de personal y otros elementos.

Sin embargo, ese andamiaje organizativo tiene los días contados. Con la ruta crítica hacia las 40 horas semanales para el año 2030, el modelo de cuatro días en turnos de 12 horas se vuelve matemáticamente inviable y financieramente destructivo.

Al comprimirse el límite legal, un obrero que trabaje regularmente bajo el esquema 4x3 acumulará ocho horas que deberán pagarse forzosamente como tiempo extraordinario. Además, la reforma impone un límite máximo de 12 horas extras semanales, sancionando con pago triple (200% adicional sobre el salario ordinario) cualquier prolongación más allá de las primeras cuatro horas. Multiplicar esto por plantillas de miles de trabajadores dispararía los costos de nómina para las empresas que no realicen ajustes mayores en la organización del trabajo y la intensificación tecnológica.

Para no perder volumen de producción al restar un 16.6% del tiempo ordinario disponible por empleado, las empresas deberán optar entre dos opciones: contratar a miles de nuevos trabajadores para conformar “quintas cuadrillas” o, probablemente mucho más viable financieramente, apostar por una agresiva aceleración en la inversión de automatización, robótica y digitalización.

Esta transformación es muy compleja, pero, a la vez, es un acto de justicia frente al severo costo biológico y social que el clúster ha impuesto a los trabajadores por mucho tiempo.

Décadas de turnos rotativos han provocado una disrupción severa en los ritmos de sueño de los operarios. Los trabajadores nocturnos o en rotación constante presentan altos niveles de fatiga crónica, trastornos clínicos del sueño e indigestión recurrente. Es alarmante, pero comprobado, el alto consumo de fármacos para soportar el ritmo de las líneas de ensamble.

En el plano social, la doble alteración de laborar en horarios antinaturales ha generado una profunda desorganización familiar, dificultando la supervisión escolar de los hijos e incrementando la inestabilidad conyugal. La reforma, al acotar el tiempo de explotación, obliga a la industria a transitar hacia un “salario emocional” que otorgue flexibilidad genuina y permita reparar la vida personal de la base trabajadora.

Es cierto que esta reconfiguración es compleja para todo el país y un poco más para la región. El primer trimestre de 2026 nos golpeó con el freno a la electromovilidad en EU y la amenaza arancelaria de ese país. Sin embargo, la misma geopolítica que amenaza las exportaciones también tiene otro aspecto: el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC prohíbe explícitamente que México siga ofreciendo como ventaja competitiva el cansancio y la vulnerabilidad de su gente. Esta presión internacional se alinea con los valores y propósitos de la 4T y ello, sumado a la irrupción de sindicatos independientes y combativos, genera las condiciones para hacer viable esta transformación sin precedentes.

El clúster automotriz coahuilense no va a desaparecer, pero debe asumir la necesidad de una reinvención existencial. Tendrá que dejar atrás la época de la compresión salarial extrema para consolidar una manufactura de altísimo valor agregado, donde la rentabilidad provenga más de la eficiencia tecnológica y menos del desgaste humano. La conciencia, compartida cada vez más por casi todos los sectores sociales, de que se debe trabajar para vivir y no vivir para trabajar, y su reflejo en la nueva legislación, obliga a actuar en consecuencia.