La jornada laboral de 40 horas avanza: mejor salario y descanso digno

El pasado sábado 31 de enero de 2026 fue presentado en el Senado el dictamen final de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos sobre la reforma para establecer la jornada laboral de 40 horas, que indudablemente será aprobado y luego enviado a la Cámara de Diputados. Este documento representa el corazón de una de las promesas más importantes de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Para quienes somos de Saltillo, una ciudad donde el sudor y el esfuerzo en las fábricas han construido nuestra identidad, esta reforma representa algo muy especial. Es, a final de cuentas, un acto de justicia para miles de familias que hoy ven más a sus supervisores que a sus propios hijos. Estamos ante un paso más en una larga serie de esfuerzos por lograr una transformación profunda que se traduzca de forma directa en la mejora en la vida de millones de personas.

La trascendencia de esta reforma es múltiple, pero quiero concentrarme en dos aspectos que cambiarán la vida de los mexicanos de forma perdurable.

El primero es, sin duda, la mejora radical en la calidad de vida. No podemos olvidar que México ha sido, por décadas, uno de los países que más horas trabaja a nivel mundial, pero eso no se ha traducido en mayor riqueza para el pueblo. Los datos son alarmantes: el 75 % de los trabajadores mexicanos experimenta estrés vinculado al trabajo, una cifra que supera a países como China o Estados Unidos.

Trabajar jornadas extenuantes no nos hace más productivos; nos hace más propensos a enfermedades. El dictamen que revisamos incluye evidencias contundentes de la Organización Mundial de la Salud que vinculan las largas jornadas con un aumento del 35 % en el riesgo de derrames cerebrales y un 17 % de riesgo de morir por enfermedades del corazón. Con la semana de 40 horas, estamos apostando por la vida. Queremos que el trabajador regrese a casa con energía para jugar con sus hijos, para estudiar, para descansar o para disfrutar de su tiempo libre, que es un derecho humano y no un lujo para unos cuantos.

El segundo aspecto fundamental es el aumento sustancial al salario real cuando lo medimos por hora. Es vital que todos los trabajadores sepan esto: la reforma prohíbe estrictamente que se reduzca el sueldo. Si hoy ganas 15 mil pesos al mes por trabajar 48 horas, cuando termine la implementación de la reforma seguirás ganando esos mismos 15 mil pesos, pero trabajando solo 40 horas.

Esto significa que el valor de cada hora de tu trabajo aumenta automáticamente. El patrón ya no podrá disponer de esas 8 horas adicionales como si fueran parte de tu contrato básico. Ese tiempo ahora te pertenece a ti, y si la empresa necesita que lo trabajes, tendrá que pagártelo como lo que es: un esfuerzo extraordinario.

Sabemos que en el sector industrial de Coahuila y de todo el norte del país existe una dimensión muy importante: la de los trabajadores que valoran positivamente hacer horas extra en momentos específicos del año. Ya sea para los gastos de la escuela, una emergencia médica o simplemente para “alivianarse” con los pagos cuando hay esa posibilidad, las horas extra son un recurso vital.

Para ellos, esta reforma es una bendición económica. Al reducirse la jornada ordinaria a 40 horas, el “tiempo extra” empieza a contar mucho antes. Lo que antes eran horas normales de trabajo (de la 41 a la 48) ahora se pagarán con un 100 % de recargo, es decir, al doble.

Para que se entienda con claridad, hagamos el ejercicio con un salario promedio de 15 mil pesos mensuales (que equivale a unos 3 mil 500 pesos por semana). Bajo las nuevas reglas, el beneficio económico es impresionante:

Si trabajas 40 horas: recibes tus 15 mil pesos íntegros y ganas un día extra de descanso a la semana. Tu sueldo no baja, pero tu tiempo libre aumenta.Si trabajas 44 horas: recibirás tus 15 mil de base más el pago de esas 4 horas extra al doble. Tu ingreso mensual subiría a 16 mil 75 pesos.

Si trabajas 48 horas (lo que trabajas hoy normalmente): bajo la reforma, recibirías 19 mil 300 pesos mensuales. Es decir, ¡estarías ganando 4 mil 300 pesos más al mes por hacer exactamente el mismo esfuerzo que haces hoy!

Esta es una dimensión de la reforma que hace falta explicar más: dignifica el tiempo del trabajador. El esfuerzo adicional se compensa de forma más justa. Además, el dictamen establece que, si por alguna razón extraordinaria se superan las 12 horas extra a la semana, el pago por esas horas excedentes será del 200% más, es decir, pago triple. Esto desincentiva el abuso patronal y premia con justicia el sacrificio del obrero.

Es importante mencionar que este cambio no será de golpe para no afectar la estabilidad de las pequeñas empresas y que esta reforma fue acordada también con los sindicatos y con las empresas, que finalmente estuvieron de acuerdo. El dictamen contempla una gradualidad que comenzará en 2026. Empezaremos bajando a 46 horas, luego a 44, hasta llegar a las 40 horas en el año 2030. Esta planeación demuestra que somos un gobierno responsable que sabe dialogar con todos los sectores, pero que no quita el dedo del renglón cuando se trata de defender al pueblo.

La reforma de las 40 horas es, posiblemente, la medida de justicia social más importante del sexenio. Es el resultado directo del esfuerzo, la organización y la lucha de millones de trabajadores de todo México que nunca dejaron de alzar la voz.

Como diputado federal orgullosamente saltillense, ver que nuestra gente podrá tener una vida más plena, con salud y mejores ingresos, es un timbre de orgullo. Contribuir modestamente a este triunfo histórico de los trabajadores es la razón por la que estamos aquí.