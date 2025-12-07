El mensaje de AMLO al equipo de la inquilina de Palacio Nacional

El mensaje de López Obrador a la nación desde su rancho de Chiapas, con motivo del lanzamiento de su nuevo libro titulado “Grandeza”, ha generado grandes inquietudes e interrogantes sobre los motivos y significados de este.

El contexto del país en el momento presente es propicio para estimular las especulaciones respecto al significado con el que debemos interpretar sus palabras.

El contexto adquiere gran significado cuando la difusión del video coincide en tiempo con la renuncia anticipada –o remoción– del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Este movimiento político en la FGR generó especulaciones en el sentido de constituir un castigo para el fiscal Gertz por haber permitido que se filtraran las carpetas de investigación de temas sensibles para el expresidente, como el hecho de que se haya relacionado a su hijo Andy con las investigaciones sobre el huachicol fiscal, o contrabando de combustible.

A esto añadamos el escándalo generado por “La Barredora”, liderada por el secretario de seguridad pública de Tabasco, Bermúdez Requena, lo cual comprometió a su “hermano” Adán Augusto López, actualmente líder de la bancada de Morena en el Senado.

Su amenaza de abandonar su retiro chiapaneco para reintegrarse a las actividades políticas nacionales es planteada como un gesto solidario para ofrecer respaldo y protección para la presidenta Sheinbaum, si él percibiese peligros para la “soberanía nacional”, “para nuestra democracia” o incluso, la posibilidad de un “golpe de Estado”.

Sin embargo... explicación no pedida...

La misma Presidenta minimizó el mensaje.

No podemos olvidar que todas las investigaciones que se han realizado últimamente respecto al “huachicol fiscal”, “La Barredora” y todos los demás asuntos se derivan de la cercanía de García Harfuch con sus pares en Estados Unidos, colaboración estratégica binacional que el mismo López Obrador canceló en los últimos tiempos de su mandato presidencial.

¿Será que lo que motivó la cancelación de la tradicional colaboración institucional de nuestro gobierno con las autoridades judiciales de Estados Unidos haya sido que funcionarios de ese país le presentaron al presidente López Obrador estas escandalosas investigaciones que últimamente cimbraron a México?

No olvidemos tampoco que García Harfuch –el hombre de todas las confianzas de la presidenta Sheinbaum–, y un confiable colaborador para las autoridades norteamericanas en temas de combate a la delincuencia, ha sido un personaje antipático e incómodo para López Obrador y, además, rival político de Andy López Beltrán.

A partir de esta interpretación el tema del riesgo para la “soberanía nacional” adquiere un significado específico, si como derivación de las investigaciones realizadas por las autoridades norteamericanas éstas exigiesen a México la entrega de algún personaje sensible para López Obrador, para que sea juzgado por las autoridades de ese país, en sus tribunales.

Por tanto, este escenario nos llevaría a considerar que el destinatario del mensaje de López Obrador pudiera ser precisamente el equipo que rodea a la inquilina de Palacio Nacional.

Todo hace suponer que la exigencia de la remoción de Gertz Manero pudiese venir desde Palenque, lo mismo que los rumores de un posible cambio en la Secretaría de Gobernación, para ubicar ahí a García Harfuch y quitarlo de su relación cotidiana con las autoridades norteamericanas.

No olvidemos que parece ser que quien operó la destitución de Gertz Manero fue precisamente Adán Augusto, quien evidentemente recibe instrucciones desde Palenque, lugar donde nace el manto protector que ha frenado cualquier investigación judicial en su contra.

Todo esto explica por qué no ha habido avances con el tema del huachicol fiscal ni con el de “La Barredora”, no obstante que Bermúdez Requena fue detenido y los hermanos Farías tienen carpetas de investigación abiertas en su contra. De este modo, ambos asuntos no han evolucionado, impidiendo identificar a cómplices en las altas esferas del poder nacional.

Bajo su propio riesgo, usted saque sus propias conclusiones respecto a las declaraciones de López Obrador. ¿A usted qué le parece?

Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación

@homsricardo