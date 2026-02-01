El pacto machista que encubre a mandatarios del globo y ataca a mandatarias

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 1 febrero 2026
    El pacto machista que encubre a mandatarios del globo y ataca a mandatarias

He escuchado sobre todo en la radio y en los canales de video, cómo disculpan al presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, por su comportamiento que incide directamente en todo el planeta; el calificativo que les merece es que es “muy duro”, o bien, adjetivos por el estilo, pero no cuestionan su violencia y su claro asalto a la democracia y los procesos ilegales que viven nuestros compatriotas.

Quiero citar el caso de un geopolítico versado como Alfredo Jalife, que no solo tiene amplios conocimientos en ese campo, él se ha caracterizado por disponer prestos descalificativos un poco subidos de tono para cualquier sujeto que se atraviese por su camino analítico. Pero llama la atención que no cuestione en absoluto los acontecimientos desatados por la forma de dirigir al país más poderoso de nuestro planeta. Con total riesgo me atrevo a decir que profesa cierto respeto hacia a Trump, del que recientemente se han develado más documentos en donde se la acusa de delitos gravísimos. Silencio ante esto por parte de Jalife él y por supuesto de la mayoría de los analistas. Se percibe que cada palabra registrada los expone por ejemplo, a perder sus visas para ingresar o pasar por Estados Unidos, ya que se activó una revisión a publicaciones en redes sociales y demás artilugios de conectividad.

TE PUEDE INTERESAR: Minneapolis: la ciudad de las aguas y una convulsión que aterra al mundo

Cauto con este personaje, no lo fue con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Por menos acciones la descalificó ardientemente; se refirió a ella como una persona encargada de traer los cafés en las reuniones políticas, desestimando -porque no creo que ignorara- su trayectoria de activismo antes de que ocupara un cargo político. No la quiere, pues. Y aquí el análisis simplemente no existe, se deja ver su desprecio.

Es común el uso de estereotipos relacionados con servir a los hombres el café o el empleo de términos como “presirvienta”, que bots reproducen en las redes. Escasamente he escuchado a quienes pongan alto a estos descalificativos, los cuales también le llegaron en su momento a su contendiente Xóchitl Gálvez, recordemos que le llamaban “Cochitl”, por decir lo menos. Esta es toda una narrativa sexista que busca limitar el acceso de mujeres al ejercicio del poder político, y que se inserta para además sugerir que se encuentran en esas posiciones porque estuvieron cerca de un hombre. ¿Entonces, los hombres que están cerca de otros hombres, para ascender también se enfrentaron a un escrutinio en sus hábitos y prácticas personales?

El asunto es que analistas políticos incluyen descalificativos que se suman a una narrativa global que relativiza todo el tiempo el avance de las mujeres en los cargos públicos. Acostumbrados tal vez, como están, de resolver los asuntos globales a punta de guerras y armamentos, a punta de explicaciones que exacerban un relato bélico, a punta de descalificativos clasistas, han interiorizado tanto esta forma de estar, que cualquier otra fuerza que ponga en riesgo un modo de operar que de serles tan familiar, les genera desprecio y una violencia lingüística y simbólica que no debe ser aceptada como la norma;

Tal es el caso de nuestra actual mandataria, quien creo que les genera desazón, porque este campo de análisis de las mujeres en el poder les es nuevo en el sentido de integrarlo. Prefieren referirse a su físico, que analizar sus propuestas políticas o el esfuerzo estratégico que se requiere para hacer malabares mientras se adivina de qué humor amaneció hoy el presidente de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: En búsqueda de mandarines. Vivimos tiempos oscuros

El vocablo presidenta proviene del latín praesidens, que deriva de praesidere conformado por prae (delante) y sedere (sentarse). Significa “la que está sentada al frente o preside”. La forma femenina de presidente está documentada desde el siglo XV y en el diccionario de la Real Academia Española desde 1803. Digo, para los machistas (hombres y mujeres) que se niegan a decirle presidenta, a la presidenta de México.

Temas


Machismo
Opinión
A20

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes

Nacida en Monclova, Coahuila. México, en Junio 3 de 1969. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Maestra en Historia de la Sociedad Contemporánea. Doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Ha publicado entre otros, “Los frutos del sol“ (Castillo MacMillan 2005) libro infantil y poemarios entre los que figuran Casa de sol (FECA-CONACULTA 1995), “Ruido de hormigas“ (Gatsby Ediciones, 2005), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Las flores desenfundan sus espinas, antología personal (Secretaría de Cultura de Coahuila, 2013) y “Donde la piel“ (Mantis Editores/CONARTE, 2019). Aparece en “Anuario de poesía mexicana“ (Fondo de Cultura Económica, 2006).

Obtuvo el primer lugar en fotografía Coahuila luz y forma 2003. En poesía, recibió beca del FONCA, estímulos como joven creadora y como creadora con trayectoria del FECA y del PECDA en varias ocasiones. Fue becaria FORCA-Noreste 2011-2012, en Lima, Perú donde impartió talleres sobre poesía objetual. Como invitada de honor del Festival Internacional de Teatro Tánger 2013 en Marruecos, se leyó su poesía traducida al árabe. Parte de su trabajo también tiene versiones en inglés, alemán, portugués y francés. Entre las revistas en las que ha publicado, destacan el número inaugural de la revista de poesía contemporánea de Valencia “21veintiúnversos“, ( octubre de (2015), y “Lichtungen“ (noviembre de 2016) en el apartado “Literatura del norte de México“, en el que sus poemas fueron traducidos por Christoph Janacs.

Fotografías medio ambientales, video poemas y atmósferas sonoras fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi de Tánger (Julio-agosto 2021). Participó en la muestra de arte coahuilense titulada Segar el mar, dentro del 49 Festival Cervantino. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medio ambientales del mundo. Actualmente es Directora de Divulgación Científica en el Museo del Desierto.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores
Se busca reducir los tiempos de atención ante accidentes o bloqueos carreteros.

Se refuerza vigilancia y movilidad en carreteras de Coahuila: SEGOB