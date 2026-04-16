La gobernanza en la procuración de justicia hace referencia al marco institucional, parámetros y gestión de recursos que permiten investigar y perseguir los delitos con transparencia, rendición de cuentas y con respeto irrestricto a los derechos humanos. En las buenas prácticas —o buen gobierno— se busca transformar la procuración de justicia mediante un plan de persecución penal con un liderazgo estratégico y con el apoyo de la participación ciudadana, para reducir la impunidad, superando crisis estructurales e institucionales.

La gobernanza es el marco mediante el cual se dirigen y controlan las organizaciones. A través de ella, se identifican tres componentes fundamentales: quién puede tomar decisiones, quién tiene autoridad para actuar en nombre de la organización y quién es el responsable del comportamiento y el desempeño de la institución y de sus miembros. Dentro de la teoría política y administrativa, es un estado superior de gobernabilidad.

En Coahuila, los resultados se demuestran con hechos y se respaldan con números; es por ello que hoy visualizamos un liderazgo institucional que se transmite en una operación sustantiva y transversal; además, la Fiscalía General del Estado de Coahuila se rige bajo principios como la honradez, la legalidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Algunos vacíos institucionales no se resuelven rápidamente; por eso se afirma que en Coahuila se camina a la gobernanza en la procuración de justicia.

Para ello, los ciudadanos coahuilenses son pieza clave para mejorar la confianza y la eficacia en el sistema de procuración de justicia (a sabiendas de que en México la gobernanza enfrenta retos severos, con tasas de impunidad que superan el 90%).

Al día de hoy, Coahuila, para lograr su cometido y mantener una entidad segura y en orden, trabaja en:

El fortalecimiento de una política criminal.

Implica una investigación efectiva y con seguimiento de los delitos.

Rendición de cuentas.

Asegura la responsabilidad de las instituciones de procuración.

Un gobierno transparente es sinónimo de confianza.Capacitación constante.

La profesionalización de policías y ministerios públicos debe ser una tarea sustancial en una fiscalía.

Respeto a los derechos humanos. Hoy es central en la gestión de los asuntos públicos.

En otros términos, por medio de la gobernanza buscamos impedir la captura del Estado (Banco Mundial, 2000), la cual se conoce como un tipo de corrupción política donde los intereses privados influyen drásticamente en la toma de decisiones de un Estado (o circunscripción administrativa) para su propio beneficio. Se entiende también como la forma en la cual los procedimientos formales —como las leyes y la burocracia gubernamental— son manipulados por funcionarios o empresas privadas para influir en la política y leyes estatales a su favor. Existe una delgada línea en cuanto a su ilegalidad, ya que en muchas ocasiones puede disfrazarse de cabildeo y de influencia directa hacia distintos poderes, como el Legislativo o el Judicial.