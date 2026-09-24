Encuestejas al vapor

— ¡Ay! ¿Qué es ese resplandor? — ...Aurora boreal. — ¿Ah? ¡¿Aurora boreal?! ¿En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo y ubicada específicamente en su cocina? — Sí. — ¿Puedo verla? — ...No.

Cualquier sujeto, persone o individua medianamente educada conoce este diálogo, sabe a qué escena pertenece y quizás hasta lo puede recitar de memoria. Aunque la rutina completa dura menos de tres minutos, se han hecho infinidad de versiones y se han escrito tantos análisis sobre ésta como si de una tragedia griega clásica se tratase, a pesar de ser sólo un minúsculo segmento de un clásico televisivo. Aun así, se trata de una pieza de comedia perfecta, en la que una mentira conduce a otra, y luego a otra más grande, a otra y a otra... Y es así, hasta casi el final, cuando el ridículo llega al absurdo y la situación se vuelve insostenible, que la tensión alcanza su punto máximo. Ya no hay otro subterfugio donde meterse, ya no hay escapatoria retórica que valga; es momento de afrontar la realidad y asumir las consecuencias. Pero inesperadamente y en favor de la risa, todo se resuelve con una simple negativa, rotunda, firme, pero al mismo tiempo plana y sin color: “No”, misma que, en el colmo de la hilaridad, el inquisidor acepta de forma pasiva, sin protestar siquiera, no importando que estén retando a su inteligencia de una manera insultante. En esa misma extravagante situación de absurda comedia (involuntaria) se metió el partido oficial, ese anciano de poco más de una década llamado Morena. Se le está pidiendo apenas lo mínimo, el más modesto gesto para salvaguardar lo que podría quedarle de credibilidad, pero sin razón aparente o argumento medianamente realista, lo niega con ese mismo “no”, categórico y a la vez imposible de categorizar. De acuerdo con el partido y su dirigencia, todos los precandidatos postulados (vamos a ahorrarnos por hoy el circunloquio de llamarles coordinadores estatales para la defensa de la transformación y la soberanía)... y palomeados para hacer su ilegal precampaña en aquellas entidades próximas a renovar el Poder Ejecutivo, fueron escogidos mediante una encuesta. — ¿¡Ah!? ¿Una encuesta? ¿Aplicada con rigor metodológico, por una empresa bien acreditada, entre una muestra bien representativa de la militancia y sin lugar a controversias? — Sí. — ¿Podemos verla? — ...No. Autoproclamados adalides de la transparencia y la democracia, en realidad no debería haber ningún impedimento para que los ciudadanos en general pudieran ver esas encuestas pagadas –¿con qué más?– con nuestros impuestos.

Sólo por eso (y por joder) deberíamos obligarles, pero los verdaderos afectados son los propios morenistas militantes, cuya voluntad está siendo sospechosamente dejada de lado para imponer a los precandidatos que los líderes de la cúpula del partido ya escogieron por conveniencia propia, justo como históricamente hicieron los viejos partidos de un antiguo régimen cada vez más difícil distinguir del presente. Se criticó siempre que en el PAN elegía una asamblea no abierta a la militancia de a pie. Pero ya en perspectiva, es un mecanismo mucho más transparente y honesto que una encuesta que nadie tiene derecho a ver. Hasta el PRI organizaba elecciones internas para que sus precandidatos fueran haciendo algo de ruido, en lugar de inventarse algo tan sacado del manual de la demagogia como los “coordinadores galácticos para la defensa terrícola e interplanetaria”, como ha hecho el morenismo. Y todo con el puro afán de burlar, desde el partido en el poder, la ley electoral, agandallándole el mandado a la de por sí tullida oposición. Claro, porque justamente eso hacen los partidos democráticos de izquierda como Morena: pasarse por los macuspanos tompiates la veda y cualquier otra restricción, con tal de empezar la campaña de manera anticipada, con dinero público, pero también con financiamiento ilícito y turbio (el sello de la casa, faltaba más). Costó muchísimo ponerle algunos frenos y restricciones electorales al poder absoluto del viejo oficialismo, y todo para terminar obsequiándoselo alegremente de nuevo. Y el que diga que esto no apesta al priato más ochentero es porque simplemente no lo vivió. Pero olvidémonos por unos instantes (como si se pudiera) del atropello legal y democrático que esto representa, para concentrarnos de momento sólo en el daño que al interior le está provocando esta situación al partido en el poder. En cada estado de la República se cocina un descontento difícil de ocultar. Los no bendecidos con la precandidatura y sus seguidores no están acatando aquella disciplina de callar y apoyar por la unidad del movimiento. Y si (como en muchos casos se sospecha) son una mayoría a la que se le está arrebatando la prerrogativa de encabezar el proyecto político en su estado, tenemos a una base militante severamente afectada y en vías de un rompimiento por descontento. Pero esto no es nada nuevo; las encuestas champurradas de Morena para la designación de candidatos son un chiste ya muy contado: el propio Rubén Rocha Moya reconoció que en Sinaloa la tal encuesta no le favoreció y en cambio se impuso la santa voluntad del camarada líder y fundador del movimiento, su alteza garnachísima, AMLOPO, para que el “Huevos Pochados” de Rocha Moya fuese gobernador. Sólo por ese mero antecedente debería ser una prioridad de la dirigencia del partido transparentar las dichosas encuestas, pero su negativa tan vaga, tan diluida... “es de que... son instrumentos internos, entonces, a veces las mostramos y otras no”, es hasta insultante. ¿Y cómo por qué? No existe nada detrás de ese razonamiento. Daría mucha certidumbre la dichosa encuesta y convocaría más a la unidad que cualquier pronunciamiento de palestra o llamado presidencial.

Ahora tengo que hacer una pausa para reflexionar en que, malamente, estamos tratando desde esta columna de organizarle al partido oficial una contienda interna que es ilegal por donde quiera que se le mire. ¡Vaya que sí son torpes en Morena hasta para ser priistas! Ya estamos como el centurión romano de “Life of Brian”, corrigiendo al protagonista las declinaciones del latín para que haga sus pintas de protesta en los muros de la ciudad con ortografía impecable. Que sí, que aquí aborrecemos al autoritarismo y sus excesos, pero es que los vemos pujar tanto cada vez que su propia militancia les solicita algo tan elemental, tan trivial y que en teoría debería ser tan claro como un reporte meteorológico, que ya deseamos verlos salir de ese atolladero en que están metidos, porque lo de afirmar que la aurora boreal resplandece en su cocina (pero nadie tiene derecho a mirarla) como que ya dejó de ser chistoso en este contexto.