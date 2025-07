Entre México y Estados Unidos, no hay amistad, hay intereses

Durante la Guerra Fría, en el periodo de Dwight D. Eisenhower (1953–1961), hubo un famoso secretario de Estado llamado John Foster Dulles. Él llevó a cabo una doctrina de contención contra el comunismo, donde mediante el uso extremo de la fuerza reprimía cualquier represalia masiva; en su pensamiento sólo existían dos bloques: el de la libertad, liderado por los Estados Unidos, y el de la tiranía, liderado por Rusia. La neutralidad era vista como peligrosa.

De ahí que los norteamericanos –el gobierno– apoyaron golpes de Estado que coquetearan bien con el comunismo y, al mismo tiempo, con los brazos armados del islam. A Dulles se le atribuye la frase: “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”. Esta resume de una forma clara y nítida la visión pragmática que los gobiernos norteamericanos tuvieron y tienen sobre la política exterior.

John Locke, Montesquieu y Adam Smith tenían en claro que el ser humano –todo el tiempo– actúa movido principalmente por intereses personales. En el libro I, capítulo 4 de “Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones”, Adam Smith aborda el tema y concluye que es así como se contribuye al bienestar social. “No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de donde esperamos nuestra cena, sino de su consideración por su propio interés”. Es así como el mercado funciona, no en virtud de la benevolencia o el altruismo, sino del interés. De ahí la frase.

Los famosos padres fundadores –de los Estados Unidos–, como Alexander Hamilton (fundador del First National Bank y creador de la Casa de la Moneda en tiempos de George Washington), aceptaba que el interés económico y la ambición personal eran los motores del progreso. Thomas Jefferson (tercer presidente de los Estados Unidos) afirmaba que el interés personal era lícito, pero no cuando en el plano económico se concentraba en unas cuantas manos, eso –decía– traería como consecuencia la corrupción de la democracia y el enriquecimiento de las élites. James Madison (cuarto presidente de los Estados Unidos), abordó el tema, afirmando la importancia del interés personal en contra posición con “los intereses facciosos”, pues decía que estos podían poner en riesgo la estabilidad democrática.

Es por eso que la obtención de ganancias, la competencia y el emprendimiento, sin lugar a duda, están en el ADN del norteamericano convencional y en el itinerario del desarrollo económico del país, y sobre todo, en el ámbito empresarial la rentabilidad, la eficiencia y la maximización del valor son fundamentales porque estimulan la innovación, el empleo, la competencia y beneficios sociales.

El problema ha surgido a la hora de hacer negocios cuando se sale del tema doméstico para ir al internacional, donde ha calado profundo, porque ahí es donde operan otros principios, otros protocolos; ahí ya se involucra el tema del intervencionismo que genera violencia, agresión, desigualdad, prácticas abusivas y oportunistas. Es ahí donde cobra fuerza la frase “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”, cuando aparecen dilemas éticos que plantean hasta dónde debe llegar el interés individual frente al bienestar colectivo.

Un estudio, medianamente reciente, arrojó que Estados Unidos ha lanzado más de 400 intervenciones militares desde su independencia en 1776 (Reporte de Casos de uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el extranjero, 1798-2022) entre ellas las intervenciones, conflictos y tensiones diplomáticas que hemos vivido. Por ejemplo: la intervención de 1836 –la independencia de Texas y su anexión en 1845–, la guerra entre ambas naciones (1846-1848), done México cedió más de la mitad de su territorio (California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, parte de Colorado y Wyoming), y es la base de la desconfianza histórica hacia los gobiernos norteamericanos.

En 1853, se dio la venta de La Mesilla. En 1914, la ocupación del puerto de Veracruz, en respuesta a un incidente diplomático. En 1916, la expedición tras el ataque de Pancho Villa a Columbus, buscando su captura. Por razones de intereses se dio el programa Brasero (1942-1964) y la operación Espalda Mojada (programa de deportaciones masivas en 1954). En 1994, en tiempos de Bill Clinton, comenzó la Operación Guardián con la construcción de muros en puntos clave de la frontera, a partir de ahí se militarizó la frontera norte.

En la primera administración Trump (2017) inició la construcción del muro fronterizo y en esta, su segunda gestión, las políticas migratorias han sido muy agresivas en contra de nuestros connacionales y están a la orden del día. En este momento se dan redadas semanales en Florida, Chicago, Los Ángeles y en el estado de Texas. Hay arrestos diarios de entre mil 200 a mil 500 migrantes. Se detiene a más de 70 personas en una sola acción. Se ha detenido a más de 56 mil personas, donde más del 40 por ciento no tienen antecedentes penales. Sólo en lo que va de 2025 se han deportado a más de 240 mil personas, menos que las 341 mil que se registraron en el periodo de Joe Biden. En síntesis, la situación para nuestros connacionales no está nada fácil.

Al mismo tiempo la militarización de la frontera, Texas y Arizona, de forma completa. Se aprobó un presupuesto récord de más 45 mil millones de dólares para el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), que vulnera la dignidad y los derechos humanos de miles de personas, a las que algunos han denominado “campañas de terror doméstico”.

Las redadas han desencadenado protestas masivas que han sido fuertemente enfrentadas por policías y federales, y donde ha habido más 956 arrestos en un sólo día. El ambiente es de miedo generalizado, graves consecuencias económicas y, por supuesto, violaciones a los derechos humanos. A mí me queda claro: “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”, porque la amistad es confianza, apoyo mutuo, comunicación abierta, transparencia, empatía, respeto y reciprocidad, entre otras cosas, y eso no lo hemos tenido desde 1836. Así las cosas.