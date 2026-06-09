España visitada en coloquio

León, el décimo cuarto, visita España. Peregrino itinerante, es recibido con abrazo de ovación. Él, con trayectoria de misionero agustino en Perú, después del aleteo de la paloma entre el humo blanco que anunciaba su elección, lleva a tierras españolas la insignia de su pontificado para una conversación en la fe. Seiscientos mil jóvenes lo saludan. Un grupo juvenil se presenta con la moderna energía de su danza y canción, con indumentaria policromada de informalidades y con espontaneidad sincera de preguntas existenciales.

LA CRUZ Y LA PALABRA Le presentan la cruz en que queda estampada la firma del sucesor del apóstol Pedro. Acompañará esa cruz a los jóvenes en sus eventos y solemnidades. Construyen todos después, con el Papa, el silencio que escucha la Palabra. Se proclama la narración de ese muchacho que presenta, como solución, unos pocos panes y peces para el hambre de la multitud. Son multiplicados por el Maestro Jesús, que los bendice después de agradecer. Y, después del reparto, hay canastos de sobras. El conglomerado juvenil se siente ungido con la sabiduría del Evangelio. Y dialoga después el visitante con los representantes del deporte, arte y cultura, iniciando así su recorrido por las ciudades de la península ibérica, activando la entrañable identidad de España, en la que hay quienes construyen una soberbia Torre de Babel mientras, ahí mismo, otros edifican una catedral.

VOTACIÓN DE SIGLAS Y COLORES Hubo nombres, claro. Pero la única información disponible fue alguna publicación de sus perfiles y trayectorias. La gente cruzó en la casilla sus siglas conocidas y su color de partido. Se votó así por algo y no por alguien. No faltaron quienes aportaron su abstención, nunca valiosa, por no conocer a quienes, según ellos, eran los menos peores. Eso de legislar y representar no parece despertar interés en –no escasos– inobservantes y desconectados. Así la “cracia” no encuentra su “demo”. Y muchas quejas, posteriores, tienen su raíz en no haber participado.

OLINIA SE CONECTA El vehículo eléctrico producido en México, recientemente presentado, reúne una serie de cualidades y ventajas que lo hacen accesible y cómodo para numerosos conductores. Ni grandote ni pequeñín. Sólo amplio y simplificado. Conectable en el hogar, como un refri o un microondas. Ni chato ni trompudo. Se ve familiar y comunitario.

TÉ CON FE -¿Qué se aprende de Leví, el cobrador de impuestos del imperio, en ambiente corrupto? -Que descubrió su propia dignidad en la mirada de Jesús, quien respondió, sin tardanza, para seguirlo al ser llamado. Que fue generoso al despedirse de sus colegas y que Jesús no vino a escoger justos, sino a llamar a pecadores de corazón sincero para vivir vida nueva y mejor...

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