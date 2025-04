Especial de Semana Santa: Recopilación de reflexiones espirituales

Aprovechando la Semana de Pascua que religiosamente conmemoraré comiendo capirotada y viendo cómo le pegan a Diosito en cuanta peli de barbones se me atraviese, pongo a su consideración esta recopilación de reflexiones espirituales contenidas en mis recientes artículos.

Aquí le espero la próxima semana bien gastado y bien asoleado, pero bien paseado.

-“¿Qué no veis la perfección de su Obra?”, dicen los creyentes: “¡A huevo hay un diseño inteligente!”. Y yo: “¡Hmmmm....! ¿Perfección? ¿Inteligente? ¿En serio? Ok... si ustedes lo dicen”.

-Si Cristo regresara, si presenciásemos la Segunda Venida (lo cual, a su edad, ya sería un verdadero milagro) ... ¿Cree usted que para ponerse en sintonía con los tiempos que corren, decidiría que ya no es conveniente regresar como un hombre blanco heterosexual y que es mejor hacerlo como miembro de alguna minoría identitaria, con alguna neurodivergencia quizás? Digamos una mujer trans, vegana, activista, asperger... ¡Santo Cielo! Sólo espero que el Mesías no sea Greta Thunberg , porque ya estuvo que nos condenó a todos los varones blancos heteronormativos de mediana edad y, por pura política de identidades, me toca achicharrarme en el Averno por los Siglos de los Siglos Santos Laguna. ¡Amén!

- Sin embargo, usted y yo sabemos que el católico promedio toma de su religión lo que mejor le acomoda; sólo lo que le conforta y no lo que le confronta: Le gustan los tamales, la fiesta y la ilusión de que después de la muerte se reencontrará con todos sus seres queridos de la misma forma (más o menos) en que los conoció en la Tierra, tal y como nos lo prometió Pixar.

- Si Dios existe y es perfecto y Todopoderoso, debería tener mejor trabajada su autoestima y la percepción que tiene de sí mismo, para que deje de importarle la opinión que los demás, en especial yo, tenemos de Él. Pues parece que tiene una personalidad tan frágil que se ofende y se deprime (y peor aún: se encabrona) por cada individuo que no cree en ninguna divinidad o, en todo caso, adora a otros dioses con los que no está ni remotamente emparentado.

- De todos los sistemas filosóficos, el más endeble, irracional y absurdo es, desde luego, el argumento teológico. ¡Mire que tratar de demostrar la existencia de Dios a base de argumentaciones! Digo, hablando de un Ser Supremo que obra prodigios, milagros y maravillas sin ninguna clase de restricciones, es muy curioso que la prueba de su existencia recaiga en las limitaciones de la verborrea humana, cuando podría despejar dudas con un gesto infinitamente minúsculo de su voluntad.

- La expresión “Tomarse el Kool-Aid”, mucho más conocida en lengua inglesa que en español, hace referencia a la Masacre de Jonestown en la República de Guyana, en la que el líder de la secta, Jim Jones , convenció sin mucho esfuerzo a su feligresía de cometer suicidio masivo ingiriendo cianuro diluido en un vasito de refrescante Kool-Aid de uva (pero la verdadera tragedia es que no hayan conocido el delicioso sabor maracuyá).

- A mí me provoca piedad la gente instalada en ese cándido mundo de ideas sagradas y un perfecto discernimiento del bien y el mal. Me provoca compasión, pero también algo de envidia, pues viven en un mundo muy parecido a aquel en el que yo pasé mi feliz infancia y al que, por más que quiero, no puedo regresar porque un día entendí que la vida es mucho más complicada que adorar entes invisibles, y hacer lo correcto es más complicado que apegarse a un canon ético de hace más de dos mil años lleno de contradicciones.

- Disculpe... ¿Tiene un minuto para hablar de Nuestro Señor, el Rey Elvis?

- De acuerdo con las creencias mormonas, los pueblos originarios de Norteamérica serían descendientes de un grupo de judíos de la época de la Torre de Babel que cruzaron el océano mil 700 años antes que Colón . Dichos pueblos habrían recibido la visita del mismísimo Cristo resucitado tras la Crucifixión (supongo que el martirio y sacrificio le ganaron unas bien merecidas vacaciones). De manera que por aquí se habría paseado el buen Mesías, por lo que hoy son los Estados Unidos, unos días antes de su partida y Ascenso definitivos al Reino de los Cielos... Lo que propone Joseph Smith, el profeta de la iglesia mormona, sobre Jesús haciendo shopping en “los Yunaites” suena bastante descabellado, incluso para alguien que ya asimiló todos los preceptos que la tradición judeocristiana exige deglutir. Aunque, de ser cierto, qué bueno que fue hace dos mil años y no en la actualidad, o Trump ya lo habría repatriado a México o a alguna de las prisiones de Bukele, y ahí sí, ¡ríete de La Pasión!

- López Obrador consiguió además lo que sólo aquel viejo partido de estado, su “alma máter”, el PRI , logró en sus mejores años de apogeo: El control de los Tres Poderes que nos rigen, a saber: Dios Padre Ejecutivo, Hijo Legislativo y Espíritu Santo Judicial.

- Según mis cálculos, para el año 2049, Halloween, Día de Muertos y Navidad se habrán fusionado en una sola celebración genérica, cuyo significado será imposible de precisar:

- ¿Qué celebramos en estas fechas, mamá?

- El nacimiento de nuestro Salvador: la Gran Calabaza, que al morir nos llevará a todos a vivir al mágico Reino de Pixar con Mamá Coco.

- Según los creyentes, la rúbrica de Dios está en todas partes. ¡Ah, pero de la parte horrenda de la Creación nadie se quiere hacer responsable!