EU-México: Dos huracanes, muchos enigmas

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Opinión
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¿Incluirá Trump la entrega de mexicanos prófugos de la justicia estadounidense? ¿O quizá incursiones encubiertas bajo el discurso ‘nacionalista’ de la Presidenta?

Tocar o no tocar territorio nacional. En zona y temporada de huracanes, cabe esperar que “Polo” no toque territorio nacional o, al menos, cause los mínimos estragos posibles, además de dejar beneficios para el campo y para el llenado de presas hidroeléctricas y de riego. También convendrían los movimientos del “huracán Trump”, a la vista de los vientos que desató en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus mensajes sugieren tanto la posibilidad de un avance sobre nuestras fronteras como la de un acuerdo bilateral en seguridad, beneficioso para ambos países. ¿Incluirá la entrega de mexicanos prófugos de la justicia estadounidense? ¿O quizá incursiones encubiertas bajo el discurso “nacionalista” de la Presidenta? Ella no atribuye la ingobernabilidad en Sinaloa a los personajes de su propio grupo gobernante asociados con los cárteles, sino a la injerencia extranjera, porque en Estados Unidos se procesa a un poderoso líder criminal.

Inversión o acuerdo. Para todo dan los vaivenes retóricos del presidente de Estados Unidos. En un párrafo sugiere la inminencia de una acción unilateral, que seguiría lógicamente al señalamiento de un territorio mexicano como epicentro del narcoterrorismo mundial, enemigo de la humanidad e inaceptable en sus fronteras. Y en otro anuncia un avanzado consenso a punto de anunciarse en estos temas con la presidenta Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-grito-del-miedo-de-hobbes-a-blade-runner-AA23543715

Suspenso. La embajada de Estados Unidos acá le metió suspenso al asunto al circular en sus redes una parte del discurso de Trump en la ONU. Y es que en ella lanza un anuncio que las autoridades mexicanas desconocen o mantienen oculto: “La protección (¿de EU? y la seguridad llegarán a México... hemos logrado grandes avances. Ellos (los mexicanos) tampoco quieren a los cárteles. Y cuando llegue ese día, toda la región será un lugar mejor, más seguro y hermoso en el cual vivir y prosperar”.

El enigma de la oferta de compra. En medio de estas incertidumbres generadas por los mensajes cifrados de los presidentes, los arrebatos patrióticos de la mandataria mexicana la semana pasada incluyeron, entre sus “nos”, un inesperado no. Aparte de que México no se arrodilla, etcétera, dijo que el país “no se vende”. Ello despertó la inquietud de si hubo una oferta de compra, si había surgido una opción de intercambio entre beneficios en el tratado comercial por concesiones en materia de seguridad. O si simplemente la negativa a vender el país fue un fruto de la euforia.

El misterio de los suministros. Otro misterio envolvió a su vez el texto de la “Determinación presidencial” dada a conocer en días pasados por la Casa Blanca, con la lista de los principales países de tránsito y producción de drogas ilegales en el mundo, entre los que obviamente apareció México. Y es que, entre los asuntos mexicanos que el Ejecutivo estadunidense ordena supervisar a las agencias de aquel país, para el ejercicio fiscal de 2027, apareció la vigilancia de “las cadenas de suministros” de exportación para el otro lado.

https://vanguardia.com.mx/opinion/las-303-palabras-de-trump-contra-mexico-BB23666456

De la extorsión a la expropiación. El misterio lo despejó la periodista Peniley Ramírez. Según sus fuentes, generalmente confiables, a Estados Unidos le preocupa que las empresas mexicanas exportadoras de productos agrícolas, antes “sólo” extorsionadas por los cárteles, ahora han sido tomadas por el crimen. Con un efecto más: las cadenas estadounidenses que adquieren esos productos podrían ser acusadas allá de lavar dinero o financiar a las organizaciones narcoterroristas mexicanas. Semana de huracanes.

Académico de la UNAM

@JoseCarreno

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José Carreño Carlón

José Carreño Carlón

Académico, profesor, periodista y escritor. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con el Master of Public International Law por la Rijks Universiteit Leiden y un Doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra en España. Fue director del Departamento de Comunicación, Coordinador del Área de Periodismo y Director de la División de Estudios Profesionales de la Universidad Iberoamericana. Miembro desde 1998 del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC). Autor de los libros: “Para entender: los medios de comunicación”, “Temas fundamentales de Derecho de la Información en Iberoamérica” y “La opinión pública en la transformación del Estado Mexicano”. Fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en 1987. Ha sido subdirector de los periódicos La Jornada y El Universal, y director de El Nacional. Actualmente es el Director del Fondo de Cultura Económica, escribe para el Universal y conduce Agenda Pública en Foro TV.

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