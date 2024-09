Facilidad y futilidad

Al respecto, ayer me enganché -indebidamente, lo admito- con alguien que se escuda en un seudónimo para no decir su nombre ni dar la cara en cierto chat regio.

Si no enseña la cara ha de ser porque nació en su casa y cuando su mamá lo vio, tuvieron que llevarla al hospital.

Se enfrascó en un galimatías de explicaciones para hacerme creer que tiene en LinkedIn no sé cuántos millones de “vistas” o “impresiones”, de donde obtiene dinero.

O sea, no es un prostituto pro bono de las redes; no señor, es un profesional, porque gana dinero prostituyendo lo que hace. Tiene su mérito.

Para hacerse pasar como un “badass” -chingón, en español- intenta jugar con el algoritmo de las redes y este -el algoritmo- es el que juega con él y ni cuenta se ha dado.

Hay tantos errores en lo que escribe, que me faltó sugerirle que haga cola en la nocturna del Bienestar.

Lo peor de la ignorancia es que a medida que se prolonga, adquiere confianza.

A tipos como ese del “no nombre no foto” me dan ganas de decirles: Procuren no ser ridículos; anden, esfuércense.

Y a propósito de lo que les narro, les tengo una trivia:

¿Quién dijo: Leer es un acto de consumo capitalista?

1. Un burro de planchar ( )

2. Marx Arriaga, Director de Contenidos de los Libros de Texto Gratuitos de la SEP ( )

3. Tontín, el enano más chiquito de los amigos de Blanca Nieves ( )

Quienes acierten se ganarán una gorra Detona, que anda en buenas cabezas.

Me pidieron una plática

Y para atenderla, ando de viaje.

Había otra opción, pero era de unos que me decían que no tenían dinero para pagarla; entonces les dije: en vez de pláticas deberían pedir dinero. Lo comenté en son de broma, pero como que no les gustó. Por eso escogí la que les cuento.

Bueno, pues andando de viaje me di cuenta en los aeropuertos, que hay damas y caballeros pudientes que compran en $35,000-$40,000, bolsas de basura marcas Balenciaga, Chiristian Dior y otras de ese rango.

Me imagino que quienes pagan esa lana por tales accesorios tienen de IQ un “número primo”.

Recurro en seguida a los “dos puntos” para definir lo que es un “número primo”:

Es el que tiene dos divisorios que dan como resultado un “número natural”, sin decimales, o sea, el 1.

¿Quedó claro?

Gracias.

Queda claro también que el gran estilo nace cuando lo bello le gana a lo enorme.

Por eso, en México y en países como en el que me encuentro, confundimos lo grandote con lo grandioso.

Regreso un poco la historia:

Vuelvo al tipo del “no nombre y no cara”: Terminé mi escarceo con él con un “tan tan” de mi parte.

De la suya hubo un leve intento por excusarse, pero como no lo concretó, me quedé con las ganas de decir lo que en seguida escribo:

Excusarse antes de terminar de defecarla, equivale a culparse.

De hecho, esa acción es propia de los excusados.

Lectura de viaje

Me quedó con dos frases que encierran un mundo de sabiduría emocional:

En la amistad, en el amor y en todo tipo de relaciones, se vive más feliz con la ignorancia que con el saber”. -William Shakespeare.

”Debí haberte encontrado diez años antes o diez después, pero llegaste a tiempo”. -Jaime Sabines.

¿Ya ven como conviene vivírsela en los libros y no en las redes sociales?

Cajón de Sartre:

- Si quienes hablan mal de mí supieran lo que pienso de ellos... hablarían peor.

- Un día más sin que Samuel García ni Miguel Treviño de Hoyos den la cara para explicar la terrible experiencia que vivieron los Jonas Brothers en la persona de uno de sus técnicos que quise hacer fotografía y ejercicio en San Pedro García y terminó en el hospital debido a la acción de maleantes que se burlan de la ineficacia de policías municipales y estatales.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable, Intrusivo, Irredento, Irreverente, Implacable, Indómito e Imparable -más que Samuel- Iván.