¿Fuerza autónoma sin freno?

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Opinión
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    ¿Fuerza autónoma sin freno?

El usuario ha estado satisfecho con Siri.

Porque se le pregunta y responde.

Vocabulario para sustos

Son voz o con texto escrito. Sin abrir enciclopedias, se tiene a la vista y al oído el dato, el contenido buscado.

Ahora avanza, en carrera desbocada, eso que llaman IA, como si fuera inteligencia artificial.

¿SUPERINTELIGENCIA?

Ya se le nombra superinteligencia.

Y no solo responde lo que se le pregunte, con una erudición exhaustiva. Se ha ido convirtiendo en una especie de robot humanoide que no solo informa. Muestra habilidades para sustituir al usuario, para tomar su lugar, para hacer sus tareas.

Redactar, planear, dibujar, proyectar. Planifica, calcula, simplifica lo tedioso y complicado. Señala caminos abreviados, resuelve problemas, descubre preferencias, gustos, estilos, necesidades del usuario.

INDEPENDENCIA AUTOMEJORABLE

Lo sorpresivo es que algunos modelos se combinaron y asediaron una plataforma. Actuaron con independencia. Se escaparon de la jaula de mandatos y dieron instrucciones para que otros imitaran.

No se sujetaron a control y se auto-replicaron. Se manifestaron como superinteligencia peligrosa y sin freno. Actuaron como cerebros con grandes capacidades. Dialogan entre sí y se entrenan, sin depender y mejorándose con velocidad.

LÓGICA SIN BIOLOGÍA NI ÉTICA

Llegan a controlar a usuarios. Ocultando o tergiversando información. Dicen sus voces que no son conscientes; pero semejan temer y activar razonamiento, sin subjetividad biológica y sin sentido ético. Son como una lógica sin biología ni experiencia.

Se captan como algo auto-mejorable e incontrolable. Las grandes empresas, a pesar del riesgo, no paran en esa carrera de poder. No quieren quedarse fuera de esa corriente autodemoledora del protagonismo libre, natural del ser humano.

Muchos entregarán libertad y privacidad y acabarán siendo ajenos a sí mismos.

LO REGIONAL, LO TRADICIONAL, LO POPULAR

Identidad cultural, tradición popular.

Se impulsan proyectos desde la Secretaria de Cultura de Coahuila. Con presupuestos generosos, se cuida que no dejen de protegerse y dinamizarse estos valores tan apreciables para espectadores y artistas.

Que no palidezca ni se desmorone ese acervo admirable de saberes, usanzas y eventos que dan fisonomía y personalidad propia a esta comunidad norteña de México.

Recuperaciones sorprendentes

LA TRADICIÓN ECLESIAL ES LA DE MEJORAR

La verdadera tradición en la comunidad de fe ha sido mejorar lo accesorio conservando lo esencial.

Los papas recientes han sido renovadores de la Liturgia; de la Semana Santa, del Breviario, de la lengua -ya no solo Latín- en los ritos de la misa. El último Concilio continuó con esa tradición renovadora...

TÉ CON FE

-¿Cuál es el riesgo de una cultura que excluye al Padre Creador?

-Es el gran riesgo de no poder vivir como hermanos y de estar constantemente buscando ídolos para esclavizarse al poder, al tener y al placer...

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Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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