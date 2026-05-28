Graduación terminó en violencia

La policía, llamada tras el reporte de varias personas involucradas en una disputa, acudió al lugar después de las 8:45 a. m. Las autoridades informaron que una mujer de 26 años fue trasladada al hospital para recibir atención médica; otra, identificada como Jessica Anderson, de 28 años, fue arrestada en el lugar y acusada.

El 21 de mayo pasado me llamó mucho la atención la siguiente noticia: una ceremonia de graduación de preescolar en la escuela Reina de los Apóstoles, en Toledo, Ohio (Estados Unidos), se tornó violenta cuando estalló una pelea entre padres debido a los asientos, lo que impidió que las familias vieran a sus hijos subir al escenario.

Un evento que debía ser motivo de orgullo terminó en caos: una pelea entre padres por los asientos dejó a una persona hospitalizada, a otra arrestada y, lo más significativo, una ceremonia cancelada. Aunque los niños no presenciaron directamente el conflicto, su impacto educativo y emocional es profundo y exige una reflexión seria de madres, padres y educadores.

Este no es un caso aislado. Cada vez es más frecuente observar cómo los espacios escolares, que deberían ser entornos de formación emocional y social, se ven contaminados por conductas impulsivas de adultos, como ocurre en los juegos deportivos o las presentaciones artísticas. El problema no es únicamente el incidente, sino lo que revela: baja tolerancia a la frustración, dificultades de regulación emocional y una preocupante normalización de la agresión como forma de resolver conflictos.

Desde la perspectiva neuroconductual, este tipo de reacciones está vinculado a un predominio de respuestas impulsivas del sistema límbico –especialmente de la amígdala– sobre el control ejecutivo del lóbulo prefrontal. En términos simples, el cerebro emocional “toma el control” cuando la persona percibe una amenaza, en este caso, simbólica (como no poder ver a su hijo), y responde con agresividad sin pasar por un filtro racional. Esto no justifica la conducta, pero sí explica por qué es fundamental entrenar habilidades de autorregulación en la vida adulta.

Las implicaciones para los hijos son significativas, incluso si no estuvieron presentes en el momento del conflicto: los niños aprenden más de lo que observan que de lo que se les dice. Cuando los adultos pierden el control, envían mensajes poderosos:

– Que la violencia es una forma válida de resolver problemas.

– Que las emociones justifican las acciones.

– Que el respeto a los demás es secundario frente al interés propio.

Además, se pierde una oportunidad educativa invaluable. Una graduación no es sólo un acto simbólico; es un momento de cierre, reconocimiento y fortalecimiento de la autoestima infantil. Cancelarla por conductas adultas transmite una señal implícita: que los adultos no pudieron sostener el espacio que los niños necesitaban.

Estas situaciones ponen de manifiesto la necesidad de trabajar con los padres, no sólo con los alumnos. Muchas instituciones educativas enfocan sus esfuerzos en el desarrollo socioemocional infantil, pero dejan de lado a los adultos, quienes son los principales modelos de conducta. Sin acompañamiento adecuado, es difícil esperar coherencia entre lo que se enseña en el aula y lo que se vive en casa.