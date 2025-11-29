Hacia una madurez relacional

Es abigarrada y múltiple esa plaza pública del internet.

Es red que atrapa toda clase de peces. Cada pescador va mejorando la destreza del discernimiento y el sentido crítico para captar lo valioso y desechar lo fútil, falsificado o desequilibrado.

Cuando se abre ese abanico de la comunicación contemporánea se felicita el abrir la llave a la libertad que expresa. Al mismo tiempo, queda al descubierto toda la inmadurez relacional que desperdicia esa oportunidad de construir paz con valores reales de sinceridad, sin desfachatez ni ramplonería.

Por encima del desahogo barato y la manía autorreferencial que son notas discordantes, se encuentran lentejas de a kilo, aciertos sin máscara que sorprenden con un rostro humanizado, con una sabiduría de sencillez sin complicaciones.

PALABRAS CANDENTES

Hay etiquetas circulantes y pegajosas que se esgrimen como dardos mordaces. Se estampan en la frente de quien se ve no como interlocutor sino como adversario. Es cuando no chocan las ideas sino las personas. Es cuando se proyecta la propia miopía y el maltrato que tiene el atacante a sí mismo.

Es un sustantivo vergonzoso o un adjetivo demoledor que descalifica y reprueba y excluye al disidente o al diferente. Queda el respeto arrojado a la basura y se mide al otro como no se toleraría ser medido por nadie.

La inculpación inconsistente es la espada levantada de Goliat, antes que llegue a su frente la piedrecilla que lanza la honda de David. Ya no es comunicación ni conversación sino acusación sin pruebas y discriminación calumniosa.

HUMOR ANTE RENCOR

Falta entonces el desarrollo que alcanza la madurez relacional. La actitud caballerosa o deportiva con la que el boxeador vencedor, después de la pelea con guantes, reglas y arbitraje, abraza al derrotado, felicitándolo por su calidad deportiva.

Dicen que Churchill vencía con recios argumentos a una adversaria en el parlamento. Ella, después, lo veía tomando una taza de café y le decía, al pasar, en la cafetería: “Si yo fuera su esposa, pondría veneno en esa taza de café”, y él respondía, con serenidad: “Si usted fuera mi esposa, la bebería a tragos apresurados”. Enseguida, le sonreía con su cachaza inglesa, que la desarmaba.

LIDERAZGO CON RUMBO

Lo ha presentado el informe de gobierno.

Dar seguridad y facilitar prosperidad de amplio espectro. Presentar logros evidentes en varias áreas, admirados en toda la unión de Estados en la República, ha dignificado a Coahuila.

