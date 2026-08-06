Dos lecturas conozco que apartan lo mismo del asombro que de la admiración. La primera es el Eclesiastés, uno de los numerosos libros que componen esa confusa –para el lego– colección de textos que es la Biblia. Ahí se dice: “No hay nada nuevo bajo el sol”. (Excepción hecha, digo yo, de los agujeros en la capa de ozono).

La otra lectura que inocula contra la boca abierta es ese mar sin orillas que se llama Shakespeare. Él escribió: “Hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que alcanzan a soñar todas tus filosofías”.

Por eso yo, aunque paso muchos días –¡bendito sea Dios!– en el Potrero de Ábrego, no exclamé: “¡Haiga cosas!” cuando leí en los diarios la noticia de que un hombre –digámoslo así– había salido embarazado. En realidad, el tal hombre fue antes una señora a la que las señoras le gustaban, de modo que se hizo una operación que ahora se llama “de reasignación de sexo” y se volvió señor. Haga usted de cuenta “La chica danesa”, pero al revés. Los doctores le pusieron el aparato que no tenía, pero no cuidaron de quitar el reproductor que sí tenía, así que cuando el señor-señora quiso tener un hijo, simplemente usó lo que sí tenía, y con eso se consumó el prodigio. Ahora la señora-señor, que luce barba y bigote masculinos, luce también un próspero embarazo de seis meses. Y además luce un próspero futuro, pues cobrará “una cantidad de siete cifras”, o sea, un millón de dólares o más, por mostrar su abultada barriga en un programa de la televisión americana.

Me imagino al señor-señora en el momento de dar a luz. Cuando esté con los dolores del parto, el médico le va a decir:

–¡No grite, cabrón! ¡Sea hombrecito!

Eso de que un adulto del sexo masculino quede preñado, y alumbre un hijo o hija, es grande maravilla. Alguna vez oí decir –no sé si sea cierto– que en Inglaterra se ofrecía una jugosa suma en libras esterlinas al varón que se embarazara y pariera. Hasta donde sé, nadie cobró jamás la recompensa. El que más cerca anduvo de lograrla fue un saltillense, un queridísimo doctor que en plena juventud sufrió un accidente cerebral que le quitó el conocimiento. Privado de él estuvo varios meses. Un grupo de afamados médicos vinieron de otras ciudades a examinarlo, y todos estuvieron de acuerdo en el diagnóstico: el paciente mostraba claros síntomas de muerte cerebral; no era ya más que un vegetal. Había que desconectarlo de los aparatos que lo mantenían con vida. Dicho eso, cobraron sus honorarios y se fueron.

Los familiares del infortunado, llenos de pesadumbre, se disponían ya a cumplir el dictado de los especialistas cuando acertó a pasar por ahí el doctor Gonzalo Valdés. Auscultó brevemente al que yacía; hizo algunas pruebas que parecieron elementales y luego recomendó:

–No lo desconecten. Cuando menos esperen, va a volver en sí, y estará bien.