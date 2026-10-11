Invertir en educación, para no hipotecar el futuro

¿Pueden estudiar bien los alumnos si las instalaciones carecen del suministro seguro de agua potable ? ¿Sin aulas y laboratorios climatizados? ¿Con temperaturas que rondan los 40 grados? ¿Podrán ser competitivos en el mercado laboral sin haber tenido acceso a las computadoras? Y ¿con qué tranquilidad aprender si no se garantiza su seguridad física y la de los profesores en los salones de clase? Estos son algunos aspectos que hacen indispensable reforzar la inversión en infraestructura educativa en nuestro Estado.

Dando seguimiento a nuestras colaboraciones pasadas sobre el tema toral de la educación en nuestro Estado, toca ahora el turno de pasar revista a la inversión en infraestructura en educación básica. Esto es muy importante porque nuestros niños y jóvenes deben contar con espacios educativos confortables y adecuados para llevar a cabo el proceso fundamental de enseñanza-aprendizaje.

En el ciclo escolar 2025-2026 se tenía una matrícula de 657 mil 397 alumnos en educación básica en Coahuila, distribuidos en alrededor de 3 mil 700 escuelas. De ese total, se calcula que más de 2 mil carecen de acceso confiable al agua potable, debido al abandono en que se encuentran los bebederos. Ante este problema, el gobierno estatal planea reactivar los bebederos, esperando que lo haga con sistemas de purificación especializados. Otra medida —paliativa, desde luego— es el envío de pipas, así como el surtido de garrafones. Lo anterior no excluye desembolsos adicionales de los padres de familia. La falta de agua se agudiza con las suspensiones del servicio de la CFE, que impiden el bombeo de los pozos. Ahí está el legado de Bartlett.

Se estima que menos del 10 % de los planteles carecen de electricidad a causa del vandalismo, del cableado dañado y de las sobrecargas por la compra de minisplits, al no haberse reforzado los transformadores. Las altas temperaturas en verano, con particular impacto en regiones como La Laguna, Centro, Carbonífera y Norte, vuelven indispensable el uso del aire acondicionado, ante temperaturas que alcanzan los 40 grados. Sin embargo, menos de la mitad de las escuelas de educación básica cuentan con este servicio, lo que afecta el desempeño de los estudiantes. En este aspecto, «la solución», cuando es posible, es colocar ventiladores o techos térmicos, esperando que estos últimos no se desplomen, como ya ha ocurrido, cobrando la vida de varios niños.

Respecto a las computadoras, una herramienta clave en la preparación de los jóvenes en el mundo actual, se calcula que menos del 40% tienen acceso a ellas, y se me hace una cifra optimista, al menos para las escuelas públicas. Aquí existe una brecha entre los centros escolares en zonas urbanas y las rurales, con mayor rezago en estas últimas. La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC), que preside Juan Carlos López Villarreal, lleva a cabo acciones para reducir esta brecha.

En materia de seguridad en los espacios escolares, se tienen contemplados aspectos como la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos —no creo que las bodegas lo sean—, el despliegue de supervisores en los planteles, entre otros. Falta ver que esto se aplique en la realidad. Como se aprecia, hay mucho por hacer, y para ello se requieren más inversiones. En el presupuesto de la SEDUE para este año —más de 29 mil millones de pesos—, el rubro de inversión aparece en 0. Existe otra partida en el presupuesto denominada Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, que para este año tiene asignados cerca de 30 millones de pesos, que, divididos entre 3 mil 700 escuelas, arrojan un promedio de 8 mil 100 pesos para cada una en todo el año. El gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ramo 33, asignó para Coahuila una inversión para este año de 470 millones de pesos. ¿Es suficiente? Si no invertimos en educación, hipotecamos el futuro. Una buena noticia: la instalación en Arteaga de la planta de semiconductores.