La conexión de Saltillo en millonaria extorsión del Bienestar en Tamaulipas

Así lo manifestó ayer el empresario Israel Alejandro Valdez a la periodista Azucena Uresti, en entrevista para Radio Fórmula, al denunciar la extorsión y persecución oficial que sufre.

La delegación del Bienestar en Saltillo era el lugar acordado para la entrega de 110 millones de pesos que Américo Villarreal Santiago exigió como “moche” a un proveedor tamaulipeco.

Según Israel Valdez, el operador de Villarreal Santiago, Felipe Salinas Mansur, le ofreció un contrato por 541 mdp para distribuir un millón 700 mil despensas del Bienestar en Tamaulipas.

Cumplidos los tiempos y una vez ganada la licitación, Israel recibió un WhatsApp de Salinas Mansur para reunirse en su casa y platicar sobre el adelanto de 110 millones de pesos.

Ya en el domicilio de Felipe, esposo de Tania Contreras, presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas, este le informó que, de los 110 millones, 80 eran para el jefe Ameriquito.

Otros 30 millones, le aclaró, eran para los operadores, y la totalidad debería entregarse en las oficinas de Américo en Saltillo, Coahuila.

Israel Alejandro se negó a aceptar el trato, por lo que, en las semanas siguientes, se le retiró el contrato, fue acusado de fraude, con una posible pena de 17 años, y está bajo arraigo en casa.

Y es que el operador financiero de Américo Villarreal le cumplió la amenaza de aplastarlo como a un mosquito.

Dos mujeres y un camino

La próxima legislatura local contará con dos de las principales aspirantes del PRI al gobierno de Coahuila, en un hecho casi inédito en la vida política del estado.

Luz Elena Morales, actual presidenta del Congreso local, que acaba de ser reelecta por otro periodo, encabeza la lista de posibles aspirantes a la gubernatura, en caso de que la candidatura deba ser para una mujer.

En la lista aparece también la exsenadora y diputada federal lagunera Verónica Martínez, quien ganó la elección del pasado 7 de junio y se convirtió en diputada local para la próxima legislatura.

Vero no es una política fácil de tratar ni propensa a la obediencia institucional, así es que el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, también legislador local, tendrá un difícil reto.

Por si fuese poco, Luz Elena representa a la región sureste de Coahuila y Verónica trae el sello lagunero, lo que seguramente revivirá el viejo pleito del regionalismo político.

Hagan sus apuestas...

¿Qué dijo?

Teóricos conspiracionistas comarcanos analizan a detalle las palabras del diputado morenista Alberto Hurtado, quien acusó a Morena nacional de abandonarlos en la elección a diputados locales.

El término “abandonar” no admite interpretaciones, pues es específico y claro, y en palabras llanas significa, según la RAE, “dejar solo a alguien alejándose de él o dejar de cuidarlo”.

Entonces, ¿qué quiso decir Alberto?

Hurtado acusó a la exdirigente de la 4T, Luisa María Alcalde, de andar en el toca-toca en Iztapalapa, mientras que en Coahuila se desarrollaban las campañas para la elección del 7 de junio.

De Andrés Manuel López Beltrán manifestó que este se la pasaba de viaje por el extranjero, cuando, en su calidad de secretario de Organización, su deber era estar en esta entidad.

Según los apóstoles comarcanos de la conspiración, Alberto Hurtado dijo entre líneas que la dirigencia nacional de Morena entregó las cabezas de sus candidatos a diputados locales.

Otros señalan que el legislador de Morena, con semejantes acusaciones, hizo un guiño al Revolucionario Institucional para atemperar los ánimos de vendetta en su contra.

De otra manera, vale preguntar: ¿qué intereses pudieron motivar a Luisa María y a Andy a tomar una decisión de esta envergadura?

Son preguntas, sin duda, para joder al vecino...

Mesa que más aplauda

Los dirigentes estatales de Morena, Diego del Bosque, y del PT, Ricardo Mejía, quieren ganar en la mesa lo que no supieron hacer en las urnas.

Ahora van a pelear ante el Instituto Estatal Electoral unos cientos de votos anulados a la oposición, lo que no va a cambiar el rumbo de la elección en caso de que se los hagan válidos.

Ricardo y Diego deben analizar bien que hacer campaña en redes sociales no es redituable, sobre todo cuando se abandona el territorio y no se les dan a los candidatos los recursos esperados.

¡Ridículos!

La pregunta de hoy:

¿Cuántos políticos y empresarios de Coahuila serán vistos hoy en la tele durante la inauguración del Mundial de Fútbol en la Ciudad de México?