La Pistola de Chéjov

El ruso le apostó a un tono más natural, a hablar de las cosas comunes para abordar los temas complejos; a olvidarnos de las vicisitudes del Olimpo para concentrarnos en el drama del hombre ordinario.

Gracias a él, el arte escénico se desprendió de los monólogos grandilocuentes y de los giros de fatalidad dictados por los dioses que se arrastraban desde la dramaturgia helénica.

Entre otras cosas, aconsejó evitar el “Deus ex machina”, ya sabe, esa salida facilona de la escritura perezosa, en la que al final todo se soluciona gracias a la intervención (casi divina, casi providencial) de un elemento hasta ese momento ajeno por completo a la historia y a la obra en general.

De allí se desprende “Chéjov’s Gun” (el arma, rifle o pistola, de Chéjov).

Según él, no podemos disparar un arma en el tercer acto, si ésta no ha sido presentada desde el primero. El espectador tiene que estar ya familiarizado con el arma para cuando se dispare o, de lo contrario, se va a sentir artificial, forzado... Así como un “Deus ex machina”.

De igual forma y a la inversa, Chéjov nos recomienda economizar; evitar todos los elementos que no sean estrictamente necesarios o irremplazables. Si hay un rifle colgado arriba de la chimenea en el primer acto, es porque en algún momento se va a accionar. De lo contrario, no debemos colocarlo allí.

Si una cinta nos resulta verosímil, si una obra es medianamente convincente, se lo debemos en gran medida a Chéjov, cuyas enseñanzas aún no las acaban de asimilar los guionistas y realizadores en plena era del streaming, pese a que el dramaturgo vivió en el siglo 19.

Perfectamente consciente de su naturaleza populista, la Cuarta Transformación sabe que depende en gran medida del control de la narrativa, es decir, de la historia que nos cuenta sobre la realidad, más que de los hechos mismos.

El relato por encima del dato, ni más ni menos.

Y como ya se anticipa una intervención de los Estados Unidos para aprehender a los indiciados de narcopolítica y narcoterrorismo que, está visto, el Gobierno de México no piensa entregar; o bien, un aluvión de otras acusaciones y peticiones de extradición contra un nutrido segmento de la élite morenista, lo mejor es ir construyendo la narrativa de respuesta desde ya.

Esto para que llegado el momento no se perciban como argumentos improvisados, sacados de la manga (o de alguna cavidad corporal pocas veces expuesta).

¿Cuál narrativa? Pues la construcción del villano, en este caso los Estados Unidos o Donald Trump (en la versión más beligerante, incendiaria e informal); y la derecha extrema, o “esos sectores que quieren fracturar la relación entre ambas naciones” (más vago e impreciso, aunque institucional) cuando se trata de no despertar la furia del inquilino de la Casa Blanca (¡próximamente con Salón de Baile!).

Es que, imagínelo por un momento: cuando tenemos ya a un comando de operaciones especiales pateándonos la puerta, es obvio que lo dicho en medio de semejante trance va a sonar a puros alegatos de desesperación.