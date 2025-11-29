La seguridad es un derecho sine qua non...

La seguridad pública no es asunto menor, se trata de un derecho fundamental, igual que la salud y la educación, salvaguardarlo es una tarea prioritaria, de la que depende en mucho el bienestar de millones de personas. Sin seguridad pública es muy difícil que una sociedad viva como tal.

En nuestro país se establece en el artículo 21 de la Constitución de la República, la norma de más jerarquía jurídica que la seguridad pública: “...es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”. Y en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, se regula su aplicación.

Más claro ni el agua, por normatividad no paramos. El Inegi señala que la inseguridad pública en México, es un problema persistente. En el segundo trimestre de 2025, la percepción de inseguridad aumentó a un 63.2 por ciento, y aun y cuando se ha disminuido el índice de homicidios diarios, la gente no se siente segura y que esto se acusa más en la percepción femenina. Los lugares donde se agudiza la inseguridad son los cajeros automáticos y en el transporte público, ya que ahí es donde campean los robos, los asaltos y toda suerte de vandalismo.

La delincuencia en México obedece a una suma nefasta de factores, entre los que destacan –tristemente- la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, el crimen organizado, la corrupción, la impunidad, problemas como la violencia intrafamiliar, la falta de atención a la salud mental.

Es una verdadera tragedia el desmoronamiento de la célula básica de la sociedad, como es la familia. Las generaciones de hoy están creciendo como hierbitas del campo. Sin la solidez de los valores y los principios que le dan sentido a la vida, sin la calidez del abrazo, sin la ternura, sin la atención, de quienes los trajeron al mundo. Y no hay peor vacío en la existencia humana que ese. La vulnerabilidad de quien no se siente querido es mayúscula.

En los niños, cada vez más niños, apenas adolescentes, la delincuencia organizada tiene una fuente inagotable de integrantes, doblegados además por las adicciones a todo tipo de drogas. La pobreza hace lo suyo también, especialmente entre los jóvenes, que encuentran como alternativa de subsistencia entrarle a las bandas criminales. El asesino del alcalde de Uruapan tenía apenas 17 años.

La dificultad de encontrar un empleo que permita vivir acorde a la dignidad de una persona, en un país de más de 130 millones de almas, sin duda que aporta a la multiplicación de la inseguridad. También la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad y de la impartición de justicia, abonan, y si a esto le agregamos que hay zonas en el país prácticamente sin presencia del estado, o muy limitada esta, pues caen en manos de los delincuentes, son estos los que tienen el control de la zona.

Los expertos en el tema de seguridad apuntan que las soluciones a este mal que hoy carcome a nuestro país parten de dos enfoques sustantivos, la prevención y la respuesta. Por cuanto a la prevención, se deben atender las causas primarias con inversión en educación, con desarrollo social e inclusión, y por supuesto con la mejora de entornos urbanos y comunitarios.

En cuanto a la respuesta, se engloba el fortalecimiento de las autoridades, traducido a capacitación de primera a la policía –además buena paga y prestaciones, como lo hacen, verbi gratia, en Chile, con sus carabineros, son ejemplo de eficiencia y HONRADEZ, se sienten orgulloso de su cargo y la ciudadanía no solo los respeta, los quiere- y con un sistema judicial apuntalado en juristas de primera, sin más compromiso que el de juzgar conforme a lo que dispone la LEY. También ponderan el uso de tecnología –cámaras, alarmas, sistemas- y medidas de seguridad ciudadana individual, como estar alerta y asegurar hogares y vehículos.

Hay entidades federativas en las que la delincuencia organizada ha sentado sus dominios, haciendo insufrible la vida de sus habitantes, pero también hay otras en las que SÍ se ocupan sus autoridades de que lo prescrito en el artículo 21 constitucional que les compartí al principio de este texto, generoso leyente, no sea letra muerta. Coahuila, está en ese nivel.

Los números no mienten. El lunes de esta semana el gobernador Manolo Jiménez Salinas, presentó ante el pleno del Congreso del Estado, su Segundo Informe de Gobierno. Y lo expresado en términos de seguridad pública, resume una realidad que se respira. Coahuila es el estado norteño más seguro del país y a nivel nacional, el segundo. Son datos del Inegi. Esto se ha logrado con estrategia y con toda una infraestructura de vigilancia. Destacó que se han invertido en sus dos años de gobierno, 7 mil 500 millones de pesos. Derivado de esto hay 15 cuarteles del Ejército, de la Policía Estatal y la Marina, ubicados en sitios estratégicos.

Y otro dato relevante, aquí el 98% de los delitos de alto impacto se solventan, la media nacional es del 40%. Esto es costoso, pero es más costoso que la delincuencia organizada se apropie de la tranquilidad y la paz de los que aquí VIVIMOS. Y vivir es poder transitar, caminar, ir de un lado a otro como te venga en gana, reunirte con tu familia, con tus amigos, salir de fiesta, hacer el mandado, en fin, todo lo que hacemos los humanos, SIN la aprehensión, SIN el miedo, de que puedes ser víctima de desalmados.