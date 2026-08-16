La vialidad, un reto para Saltillo

El automovilista espera a que el semáforo esté en verde, pero en vez de avanzar, voltea para ver si no viene un coche que no respetó la luz roja. En otro crucero, un enjambre de motocicletas rodea los autos, y algunos taxis levantan o dejan pasaje en cualquier lugar. Extrañamos a “Corpitos”. En la última década, los vehículos de motor en el municipio de Saltillo crecieron cuatro veces más que la población. Otro dato revelador muestra que entre 2020 y 2025, el porcentaje de accidentes viales en nuestra ciudad registró un incremento del 46%, ubicándonos en el sexto lugar a nivel nacional, por encima de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana. Entre las principales causas de estos accidentes se encuentran los excesos, tanto en el consumo de alcohol como de velocidad. Por género y edad, el mayor número de víctimas son hombres en el rango de entre 18 y 39 años.

Un sector crítico en este tema y cuya incidencia en percances ha venido creciendo en forma sostenida es el que involucra a las motocicletas, las que, a pesar de su número todavía relativamente reducido en el parque vehicular, participan en accidentes viales un día sí y otro también. INEGI informó que en 2023, en Coahuila, se tenían registrados un millón 257 mil vehículos, de los cuales cerca de 57 mil correspondían a las motocicletas, es decir, el 4.5% de ese total, y, sin embargo, representaron el 13.9% de los accidentes. Entre las víctimas, algunas fatales, se encuentran los repartidores de comida, quienes, por ganar unos pesos, exponen sus vidas debido a la presión a que son sometidos para realizar en el menor tiempo sus entregas. Empresas del ramo ofrecen hacerlo en 10 minutos máximo. Algo deben hacer las autoridades al respecto. En otros casos, los motociclistas incurren en faltas como no usar cascos, manejar de forma imprudente y, en ocasiones, sin los permisos reglamentarios.