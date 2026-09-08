Las implicaciones de perder el grado de inversión

Hoy se presenta el paquete económico. Finalmente, tendremos información sobre lo que la Secretaría de Hacienda espera de la economía para este año y los venideros. Queda claro que no habrá una reforma fiscal profunda a pesar de las presiones actuales. Quizás encontremos ajustes en algunas tasas impositivas, ciertos cambios en la deducibilidad y tal vez algunos aumentos en el IEPS . Será difícil ver un recorte sustantivo al gasto porque las áreas en las que se podía recortar ya están operando en niveles muy bajos, pero el compromiso del servicio de la deuda y de los programas sociales crecerá en la fracción que representa de todo el gasto.

Pero ante ese escenario y la discusión que se dará sobre los detalles de dicho paquete, estará –debería de estar– un debate que amerita una conversación más profunda: el grado de inversión. Hace dos años la pregunta parecía remota. Hoy no lo es. ¿Cuánto le queda a México antes de perder el grado de inversión?

Los números dejan poco margen para el optimismo. Fitch tiene a México en BBB-, el último peldaño antes del grado especulativo; S&P revisó su perspectiva de estable a negativa en mayo; Moody’s bajó la nota de Baa2 a Baa3 –también el escalón más bajo–, aunque cambió su perspectiva a estable. Las tres coinciden en el diagnóstico: bajo crecimiento, un déficit fiscal de 4.4 por ciento del PIB, deuda neta de 54.2 por ciento del PIB y, de forma particular, los pasivos contingentes de Pemex que erosionan cualquier intento de ajuste. El mercado ya cotiza a México como si el grado de inversión fuera cosa de otro momento.

Algo deberíamos aprender de la experiencia latinoamericana. Brasil perdió el grado de inversión entre 2015 y 2016 en medio de Lava Jato y el impeachment de Dilma Rousseff: el real se depreció 47 por ciento en 2015, la economía cayó 3.5 por ciento y la inflación rozó el 10 por ciento. Una década después, pese a reformas relevantes como el techo al gasto, Brasil sigue sin recuperarlo.

Colombia lo perdió en 2021, tras retirar una reforma tributaria en medio de protestas sociales: el peso se devaluó 13.5 por ciento ese año y 19.7 por ciento el siguiente, y el riesgo país siguió subiendo incluso después del anuncio, hasta un máximo en 2022. Cinco años después, dos de las tres calificadoras la mantienen en grado especulativo.

El caso extremo es Argentina: el colapso de la convertibilidad en 2001 no fue una rebaja gradual, sino un desplome de escalón en escalón hasta el default. 24 años y tres crisis de deuda después, sigue sin recuperar el grado de inversión; los optimistas no lo ven antes de 2031.

El patrón que comparten los tres casos es el mismo: la rebaja no es el origen del problema, es su confirmación pública, y una vez que ocurre, la reconstrucción de la confianza se da en años, no en trimestres. Además, muchos fondos institucionales tienen prohibido por mandato sostener deuda fuera de grado de inversión, así que la salida de capital no depende de la opinión de nadie: es mecánica.