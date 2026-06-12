Los coahuilenses eligieron un nuevo Congreso; de los 16 candidatos priistas ganaron los 16

¿Con quiénes se implementaron esas estrategias que llevaron a la victoria? Claro, con un equipo dirigido por un líder –no por un jefe– que supo inyectar, mediante una férrea voluntad, que se haya luchado por un objetivo común en el que la ciudadanía fuera la recipiendaria de los beneficios.

La elección legislativa ya pasó y los resultados ya los conocemos. ¿Qué sigue? ¿Qué se debe hacer con el nuevo Congreso? ¿Seguirá bajo la misma dirigencia camaral avalada por el líder moral del partido ganador o recaerá en algún plurinominal? Es necesario redistribuir las nuevas caras, que ya dieron muestra de saber implementar estrategias de triunfo.

El interés social, sobre todo los partidos políticos, está en su derecho de conocer el camino que llevó al triunfo a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el fin de comprobar que para obtenerlo se debía trabajar con honestidad y con miras a favorecer al pueblo, cuyos beneficios derivan de un buen gobierno.

Claro, a los vencidos les ganó la depresión. Hoy inventan justificaciones con el objetivo de minimizar la victoria priista y atorar el triunfo bien ganado, aduciendo ciertos actos para anular la elección, mediante insidias a las que están acostumbrados esos opositores guindas, cuyas declaraciones están envueltas en el odio y no en el reconocimiento de sus derrotas. Como tipos del mismo origen, contratados para utilizar los QR.

Para tal fin usaron –perdón por la expresión– a la dirigente nacional de Morena. Creyeron que sus declaraciones estarían llenas de una gran influencia y certeza; sin embargo, al hacer uso de la palabra, utilizó la construcción de un discurso exento de una configuración aceptable que fue totalmente desafortunado, repetitivo y sin sustento. Lejos de pronunciar realidades, demostró su falta de experiencia, que sólo los conocimientos y el peso político le darían, pues como escueto aprendiz evidenció una simplicidad cognitiva, ya que la sacaron de un escritorio quince días antes de la elección y la aventaron sin armas al frente de batalla, es decir, la mandaron a la guerra sin fusil.

¿Qué podrá defender la señora Ariadna Montiel como presidenta nacional de Morena si los argumentos que pretende ofrecer para anular el proceso eleccionario carecen de testimonios suficientes que justifiquen la anulación?

Eso por un lado. Por el otro, los candidatos propuestos por ese partido son personas que claramente no son conocidas y otras han desempeñado trabajos alejados de la moral y las buenas costumbres. Por ejemplo, el presidente en funciones de Morena en Coahuila, cuya labor era ser cantinero en un tugurio en la zona de tolerancia, lugar donde se trafica con el cuerpo femenino; ahora dirige ese partido político con el soporte de un familiar con asiento en la Cámara de Diputados a nivel federal, el cual tiene una apariencia alejada del medio buen vestir, y las entrevistas que publica en redes sociales las conduce de manera que los participantes denigren a las autoridades locales, a los partidos y a los candidatos con los que compiten.