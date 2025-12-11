Los datos contenidos en el informe de Javier Díaz como alcalde de Saltillo son comprobables

Realmente fue distinto el modo en que rindió su primer informe como alcalde de Saltillo, Javier Díaz, pues mostró lo que se comprometió a realizar este primer año en su ciudad. Su trabajo difundido por los medios, sobre todo la televisión, según las imágenes ofrecidas, fue la mejor manera de evidenciar que lo dicho en el documento es una realidad, y más aún al visitar físicamente las obras, lo que da base para decir que, hasta ahora, ha cumplido.

Siempre he tratado de ser analítico en mis comentarios, pues durante diecisiete años, en los que me han hecho el favor de invitarme a publicarlos en algunos medios periodísticos, así como en radio y televisión, en diferentes ciudades, he sido criticado en algunos de ellos –por fortuna casi ninguno– por decir la verdad desde mi punto de vista. Sólo me he concretado a reseñar realidades con criterios propios, derivados de investigaciones y de experiencias que guardo de mi periodo laboral en los medios gubernamentales.

Por supuesto que vi el informe, el cual me pareció una presentación fuera de tecnicismos, pero sin perder la formalidad: un informe empático, reseñado como si estuviéramos entre un grupo de amigos, a quienes nos contaba las vías de transformación que está implementado en la ciudad y que son totalmente comprobables.

Algunos ejemplos de esos renglones de la actividad pública son: ir despresurizando la movilidad ante la invasión vehicular que nos ahoga; por otro lado, la tarea sobre la salud, que ha hecho su efecto gracias a los programas preventivos que han dado resultados sobre todo en las clases desheredadas; en cuanto a desarrollo urbano, es un acierto el trabajo que desempeña un equipo de profesionales, cumpliendo con la normatividad que contribuye a que nuestra ciudad tenga un crecimiento ordenado; y, finalmente, privilegiar la prioridad de prioridades: la seguridad pública, que nos hace vivir con tranquilidad. Hay un caso muy importante, que es el de los programas sociales, los cuales minimizan las necesidades de la gente de la ciudad y del campo.

Entre las responsabilidades sustantivas está el servicio de transporte público, cuya problemática fue disipada implementado un sistema único en el país, como es la prestación del servicio totalmente gratuito, con el plus de internet y aire acondicionado, lo que hace que los usuarios ahorren cantidades de dinero importantes que pueden destinar a otras necesidades de sus familias.

Es muy importante el renglón relativo a la juventud, pues los programas deportivos contribuyen a la prevención y alejan a los jóvenes de malas compañías, reduciendo el riesgo de que se vean expuestos a conductas delictivas.

También es justo mencionar que el manejo de las finanzas es totalmente transparente y ha sido reconocido por las calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Eso habla de la honestidad con la que se trabaja.

En las democracias modernas también se toma en cuenta el testimonio de los que no están de acuerdo con alguna propuesta sobre asuntos públicos, porque no comulgan con su ideología, sin tomar en cuenta el beneficio social. Aquí quiero recalcar que fue sorprendente que algunos regidores de oposición hicieran declaraciones sumamente favorables al trabajo municipal, posición por demás encomiable, en la que mostraron madurez política y equilibrio en sus exposiciones.

Ese trabajo va concatenado, quiérase o no, con el ambiente político, cuyo pronóstico y claridad le es favorable, pues va reforzando la madurez política que lo puede montar en niveles más altos mediante la observancia de factores como disciplina, tacto, prudencia, ecuanimidad y fortaleza. De igual forma, no es conveniente abarcar más de lo que puede ofrecer, pues de lo contrario podría derrapar, ya que en la medida que se vaya llenando de responsabilidades, en esa misma medida puede perder eficacia.

Winston Churchill dijo: Un buen político es aquel que, tras haber sido comprado, sigue siendo comprable.

