Los temblores de López

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Los temblores de López
    Su administración dejó a un México en bancarrota, dejó sólo ruinas de un país que antes era envidiado no sólo por su grandeza cultural, sino también por su liderazgo económico en Latinoamérica. CUARTOSCURO

Con López Obrador la corrupción terminó de descomponer todos los estratos de la trama social, y la clase política afín al presidente llegó a la sima de su degradación

No. No crea que el ex presidente López sufra de un padecimiento neurodegenerativo crónico que afectó a su sistema nervioso. No, el solitario habitante de “La Chingada” no fue diagnosticado de Parkinson en el hospital que mandó construir a unos pasos de su finca. Su temblor tampoco se debe al bullicio generado por el Tren Maya, cuya estación también se encuentra a escasos metros de la residencia compartida con gallinas y pavorreales. Tampoco se debe al escandaloso tumulto de estudiantes que diariamente acuden al campus del IPN y que no le permiten siquiera digerir los tamales de chipilín que tanto disfruta.

La temblorina se ha apoderado de Andrés Manuel y tampoco se debe a los extraños ruidos del cuartel de la Policía Militar que cuida el humilde ranchito del chairo mayor y, de pasada, a los habitantes de Palenque. Sus espasmos comenzaron desde los lejanos días en que el “Mayo” Zambada fue secuestrado y entregado contra su voluntad a las autoridades estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-conexion-de-saltillo-en-millonaria-extorsion-del-bienestar-en-tamaulipas-DI21290267

En los días posteriores a esa traición al interior del Cártel del Pacífico, López Obrador estaba desdibujado. No podía aceptar que en México sucediera algo que no fuera producto de su caprichosa voluntad. Exigía información a Estados Unidos y se rasgaba las vestiduras iracundo cuando nadie le ofrecía una explicación. Desde ese momento su cuerpo se vio invadido de movimientos trepidatorios y oscilatorios involuntarios. Sabía que muy pronto quedaría al descubierto lo que realmente pasaba tras bambalinas de su representación teatral “La transformación más destructiva”.

Su administración dejó a un México en bancarrota, dejó sólo ruinas de un país que antes era envidiado no sólo por su grandeza cultural, sino también por su liderazgo económico en Latinoamérica. Prometió que acabaría la corrupción con su mera presencia en el poder, pero ese mal ha carcomido las entrañas hasta de su propia familia. En 10 años sus hijos y amigos más cercanos pasaron de ser cómplices de su lucha social a acaudalados empresarios y, muy pronto, se convertirán en prófugos de la justicia norteamericana.

Con López Obrador la corrupción terminó de descomponer todos los estratos de la trama social, y la clase política afín al presidente llegó a la sima de su degradación. Por si fuera poco, trazó un entramado de complicidad con los peores delincuentes. A cambio de cantidades millonarias que le permitieron la rápida e inexplicable expansión de Morena por casi todo el territorio nacional, entregó a los cárteles de la droga la facultad de hacer y deshacer a su antojo. A cambio de los abrazos cómplices que ofrecieron impunidad, los delincuentes sembraron el terror provocando un récord en desapariciones forzadas, extorsiones a la población civil y asesinatos.

En la ridícula y lamentable carta que se dio a conocer el pasado 3 de junio, el expresidente macuspano demostró estar ligeramente horrorizado con la idea de que la justicia norteamericana llegue hasta sus propios hijos y a él mismo. Lo que califica de intervencionismo estadounidense es, en realidad, simple cumplimiento de la ley por los muchos delitos internacionales que se cometieron durante su administración. Nunca como ahora, habían muerto tantos adictos en Estados Unidos y eso se debe al tráfico del fentanilo producido por los cárteles mexicanos bajo el manto protector de Morena. Por la indisoluble sociedad 4T-Narcos ahora son perseguidos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y siete colaboradores más; y son investigados por la misma complicidad Marina del Pilar Ávila, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores de Baja California, Sonora y Tamaulipas, respectivamente, más los que próximamente se sumen a la vergonzosa lista.

Nunca como ahora se había traficado ilegalmente tanto combustible de Estados Unidos a México, dejando insultantes ganancias a los hermanos López Beltrán, y a una amplia red de cómplices entre los que presuntamente se encuentran Adán Augusto López, Mario Delgado, Rocío Nahle y Marcelo Ebrard, entre muchos otros.

Seguirá temblando López y seguirá queriendo imponer su cada vez más mermado poder sobre la presidenta Sheinbaum. Es triste pero hoy, cuando deberíamos estar de fiesta por el comienzo del tercer Mundial de fútbol que se juega en nuestro país, ofreceremos al mundo la triste realidad que nuestro México vive por los siete años de destrucción debido a la voracidad de la 4T.

Hoy, el mundo no sólo verá la inauguración y los primeros juegos de una Copa más, sino que verá también a un país convulso que ofrece sin ningún reparo la cara del descontento social; de la inseguridad pública; del abandono criminal de la infraestructura del Estado y, sobre todo, la cara de una nación sumida en los peores vicios como la corrupción y el abuso del poder.

aquientrenosvanguardia@gmail.com

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Política Coahuila

Javier Fuentes de la Peña

Javier Fuentes de la Peña

Nacido en Saltillo el 5 de mayo de 1975, soy hijo de Armando Fuentes Aguirre y de María de la Luz de la Peña de Fuentes. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en el Tec de Monterrey, donde obtuve mención honorífica. Cursé estudios de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Seleccionado entre jóvenes periodistas para participar en el Taller de Narración Periodística impartido por el Nobel colombiano Gabriel García Márquez y la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano. Maestro en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y en Letras Españolas por la UANL. Fui designado por la Facultad de Filosofía y Letras como el mejor alumno de posgrado, siendo merecedor de la medalla a los mejores estudiantes de México entregada por la SEP Federal en tiempos del Presidente Vicente Fox. Columnista de los periódicos Palabra, El Siglo de Torreón, El Siglo de Durango, Zócalo de Piedras Negras, y El Mañana de Nuevo Laredo. Director artístico de Radio Concierto, encargado de corresponsales del Periódico ABC de Madrid. Fundador y director del diario de distribución gratuita 10 MINUTOS. Director desde 2011 del Consejo Editorial del Estado de Coahuila y de los Talleres Gráficos del Estado.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Consejo General del IEC deberá discutir y, en su caso, aprobar la asignación de las nueve diputaciones de representación proporcional antes del próximo domingo.

Coahuila: estos serían los diputados plurinominales del próximo Congreso
El equipo de cómputo que Altos Hornos deberá devolver presuntamente es propiedad de Dell Leasing México.

Dan ultimátum a AHMSA: tiene tres días para entregar equipo tecnológico valuado en más de 21 millones de pesos
Los casos de corrupción que no se denuncian en Coahuila pasaron del 81.1 al 84 por ciento.

Crece la cifra negra de corrupción en Coahuila: alcanza 84 por ciento
La pantalla gigante instalada en la explanada principal congregó a cientos de aficionados durante la transmisión del partido inaugural.

Celebra Saltillo la fiesta mundialista y triunfo de la Selección Mexicana en el arranque del FutFest 2026 (Crónica)
Familiares sostuvieron fotografías de sus seres queridos como parte del llamado para que las autoridades refuercen las acciones de búsqueda y localización.

Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas
Alumnos del Jardín de Niños ‘Velia Graciela Flores Jiménez’, acudieron a clases vestidos con camisetas de la Selección Mexicana para sumarse al ambiente futbolístico

Escuelas de Saltillo se suman a la fiebre del Mundial (video)
México vs. México

México vs. México
Anfitriones de la fiesta ajena

Anfitriones de la fiesta ajena