Metrópolis: Una película y una realidad

Las escenas de lo que un año después se convertiría en la película dirigida por su esposo Fritz Lang , muestran un paisaje urbano dominado por los altos edificios, donde el transporte ocurre en puentes elevados, con una ingente cantidad de automóviles uno detrás del otro, mientras que por los aires surcan numerosas naves.

En 1926, Thea von Harbou publicó la novela “Metrópolis”, en la que imaginó un mundo que, a cien años de distancia, resulta haber sido profético.

La ciudad se divide en dos partes: una superior, donde hay hombres que, desde lo más alto de los edificios, establecen un sistema que gobierna desde torres de cristal; estructuras inspiradas en un viaje a Nueva York, que constituían las grandes manifestaciones en torno al poderío.

Dicha hegemonía se muestra en el mandato que ejercen los de arriba sobre los de abajo: estos, hombres y mujeres enajenados que, a pesar de constituir la base de la estructura, no obtienen sus beneficios. Son parte de un engranaje para que funcione el sistema.

Hay un ente que la autora imaginó tal cual ahora se nos muestra con la inteligencia artificial. Suplanta el rostro de una mujer que se ha convertido en la líder de todos los que viven en las capas inferiores. La suplantación logra la manipulación; la desinformación favorece el control.

En medio de la pobreza, de la manipulación, de la acumulación de la riqueza del grupo élite, existe en esa sociedad del futuro –hoy el año en que vivimos– una vigilancia constante que permite que las cosas permanezcan como el sistema se las ha planteado para lograr la supervivencia del modelo impuesto desde arriba.

“Metrópolis” es una película que nos hace reflexionar sobre el futuro que nos alcanzó: en la forma en que permanece intacta esa línea divisoria entre los que más tienen y los que nada poseen. En la manipulación de la gente a través de información transmitida verticalmente, en un mundo donde opera la explotación de la riqueza, la vigilancia constante, la manipulación, la falla sistemática social hacia los más desfavorecidos.

Las tecnologías alcanzaron a una sociedad que, mientras menos informada está, menos capaz es de salir del mismo entorno. Pareciera que las tecnologías llegaron a democratizarlo todo; sin embargo, no hay tal cuando la manipulación permea desde los ámbitos en donde está inscrito el sistema primario que las produce.

En dos ocasiones he escuchado a diferentes personas la expresión: “Ser ignorante de las cosas también es un privilegio”. No sé si hay algún autor de moda que esté insistiendo en tal aseveración, pero el despropósito de la frase radica en la condena a la que como sociedad nos enfrentamos si no deseamos enterarnos de lo que en el mundo ocurre.