Mirador 05/12/2025

Se encontraron un día John Dee, inglés, y el español don Juan. John Dee era el hombre más sabio de Europa; don Juan era el más famoso seductor del mundo.

Los dos habían llegado ya a la madurez. John Dee poseía la más vasta biblioteca conocida; don Juan tenía un solo libro en el cual conservaba los nombres de las mujeres que lo amaron.

Dijo el inglés:

–Me habría gustado tener yo también un solo libro y muchas mujeres, como tú.

Respondió el español:

–Me habría gustado tener muchos libros y una sola mujer, igual que tú.

Todos los hombres somos John Dee y don Juan. En nosotros combaten la carne y el espíritu. A veces triunfa la una; en ocasiones vence el otro. A los dos hemos de amar. Somos los dos.

¡Hasta mañana!...