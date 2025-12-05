Mirador 05/12/2025
Todos los hombres somos John Dee y don Juan
Se encontraron un día John Dee, inglés, y el español don Juan. John Dee era el hombre más sabio de Europa; don Juan era el más famoso seductor del mundo.
Los dos habían llegado ya a la madurez. John Dee poseía la más vasta biblioteca conocida; don Juan tenía un solo libro en el cual conservaba los nombres de las mujeres que lo amaron.
Dijo el inglés:
–Me habría gustado tener yo también un solo libro y muchas mujeres, como tú.
Respondió el español:
–Me habría gustado tener muchos libros y una sola mujer, igual que tú.
Todos los hombres somos John Dee y don Juan. En nosotros combaten la carne y el espíritu. A veces triunfa la una; en ocasiones vence el otro. A los dos hemos de amar. Somos los dos.
