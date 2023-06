Hace poco más de una semana me topé con un podcast de Joe Pompliano, inversionista americano que recientemente decidió dedicarse a producir análisis y entrevistas sobre temas de deportes y su ángulo financiero. Analiza temas como la contratación de Messi con Miami en la Liga MLS y cómo fue posible que un equipo de ese tamaño, de los más débiles de una liga, fue capaz de vencer una propuesta saudita que se rumora fue de diez dígitos (en dólares) garantizados; cómo Conor McGregor logró ganar más de 600 millones de dólares en la UFC; el negocio que hay detrás de las expediciones para escalar el Everest (cuesta, en promedio, unos 50 mil dólares por persona). Pero, además de haber escuchado con atención esos episodios, el que más llamó mi atención fue uno del 29 de mayo en el que habla del equipo de futbol Luton Town F.C. de Inglaterra y que es una de las mejores historias deportivas en muchos años.

Pompliano, con su impecable y ágil estilo de contar una historia, con números, dólares y detalles, nos presenta los antecedentes y puntos curiosos sobre el equipo, dueños, aficionados y el pueblo donde juegan. El Luton juega en un estadio con capacidad para 10 mil aficionados (el estado de Texas tiene 75 estadios de futbol americano con más asientos) que se ubica a unos 50 kilómetros al norte de la famosa torre con reloj conocida como el Big Ben de Londres. Nos cuenta Pompliano: “El Luton Town FC tiene una historia de 138 años y apenas en 2003 fue vendido por el equivalente a 7 dólares (sí, siete) a emprendedores que duraron 55 días, provocando que el equipo casi quebrara y descendiera hasta la 5a (sí, quinta) división del futbol inglés. En 9 años, el Luton Town logró ascender desde la quinta división hasta la Premier League, cuando derrotó hace tres semanas al Coventry City en tiros penales y convirtiéndose en el primer equipo en la historia en pasar de una liga de aficionados a la Liga Premier en menos de 10 años”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Para resumir el resumen del resumen: la gente es un problema’

Estima Pompliano que el ascenso a la Liga Premier significa una oportunidad de generar unos 200 millones de dólares en su primer año, cerca de 10 veces más de lo que el Luton generó el último año, y unos 360 millones en dos años si logra evitar el descenso este año, de acuerdo con cifras de la consultora Deloitte. No les cuento mucho más para que se animen a escuchar el podcast de Pompliano y se maravillen de lo que es el sistema de competencia, con ascenso y descenso, de la Liga Premier inglesa, la cantidad de recursos que manejan y cómo en los deportes en México estamos lejos de lograr una industria de ese tamaño y relevancia por distintos motivos que tal vez analizaremos en otra ocasión.

En realidad, quería contarles lo que vino a mi mente justo después de escuchar la historia del meteórico ascenso del Luton. Un equipo casi quebrado, sin dueños solventes, operando casi en el inframundo del deporte, seguramente generando pérdidas, sin presupuesto para aspirar a mucho, con no más de 10 mil aficionados presenciando sus juegos, pero que de pronto toma decisiones correctas, invierte capital limitado de manera adecuada y se topa con que el sistema (de ascenso de las ligas inglesas) está hecho para recompensar a aquellos equipos que hacen bien las cosas (y castigar a quienes lo hacen mal) y consigue tener cinco buenos años de los últimos nueve para prácticamente pasar de irrelevante a disputar un torneo con los mejores equipos de Inglaterra. ¿Qué hará el próximo año cuando tenga que competir con el Manchester, el Chelsea, el Liverpool o el Manchester City? Difícil saberlo, pero sus dueños y aficionados tendrán un año memorable sin importar dónde terminan en la tabla.

TE PUEDE INTERESAR: 2024: Los riesgos de la soberbia injustificada en la 4T

Y aquí es donde, no sé por qué razón, mi mente se puso a pensar en el partido Morena y su meteórico ascenso que lo llevó no sólo a ascender a la “máxima liga” de la política mexicana, sino a ganar el torneo (presidencia) hace cinco años y una gran mayoría de las “copas regionales” (estados, congreso) y ser favorito, menos por méritos propios y tal vez más por la debilidad de las escuadras que enfrenta, para el próximo torneo (2024). El partido de López Obrador, presidido hoy −en el papel− por Mario Delgado, fue fundado a fines de 2011, cuando el Luton Town FC estaba en la quinta liga inglesa, año en el que tuvo juegos ante poco más de mil aficionados en su estadio para 10 mil. Tanto el Luton como Morena han visto su suerte cambiar radicalmente desde 2011. Morena no sólo logró llegar a la primerísima división, sino que ahora domina casi todos los juegos, de local o de visita, con muy contadas excepciones. También ha sido capaz de apropiarse de un porcentaje muy importante de la bolsa que ofrece el sistema vigente de partidos, consolidando aún más su dominio, aunque no necesariamente con jugadores refinados, juego bonito o estrellas jóvenes, sino más bien con mucho colmillo y pase lateral, con aficionados que llenan los estadios para apoyarlos, no tanto por el espectáculo que brindan, sino por lo cansados que estaban de ver a otros equipos entregar malos resultados cada temporada.

Dentro de un año sabremos si el Luton se mantiene en la Premier y si Morena no suelta la copa por otros 6 años. ¿Quién verdaderamente hará historia? ¿Jugarán bonito y con un plan o sólo a no descender? Esperemos, los aficionados no salgan igual o más decepcionados que antes.

@josedenigris