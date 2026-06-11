No es un Mundial, es un paraíso fiscal

Estimado lector, todos conocemos la escena. Un evento con el cupo lleno, una fila que da vuelta a la cuadra y, junto a la puerta, un señor de traje oscuro con una tablet en la mano.

Es el cadenero. No revisa músculos: revisa una lista. Y mientras la mayoría se forma, paga su cover y estira la mano para el sello, llega alguien que ni siquiera se detiene. Saluda al cadenero, este le sonríe, levanta el cordón de terciopelo y lo deja pasar. Cortesía de la casa.

TE PUEDE INTERESAR: El CFDI no solo es factura... es tesorería

Pues bien: el Mundial 2026 abrió, dentro de la economía mexicana, una zona Super VIP. La llamaré por su nombre: un paraíso fiscal. Ahí no se paga cover. El cadenero se llama SAT, el invitado que no hace fila es la FIFA, y la lista, ahí está lo interesante, la escribe alguien más.

Permítame ubicarlo. Cada vez que en este país se vende algo, se presta un servicio o se obtiene un ingreso, hay una cuenta que pagar: Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. No es opcional; es el cover de entrada a la economía formal.

Lo paga usted, lo paga su empresa y hasta lo paga el aficionado, escondido en cada cerveza del estadio. Salvo en la zona Super VIP: ahí, por mandato de un transitorio de la Ley de Ingresos, no se paga nada; ni se traslada, ni se retiene, ni se recauda, ni se entera. El cordón se levanta para toda la comitiva, la FIFA, su subsidiaria, confederaciones, socios y proveedores.

Para entrar al paraíso hay que estar en la lista, y esa lista la entrega cada mes la subsidiaria de la FIFA al SAT: nombre, registro fiscal, en qué carácter participa, qué ingreso obtendrá en el país, de qué ciudad sede y de qué bandera. Cada invitado de cortesía queda anotado, con nombre y apellido, en la libreta del cadenero.

Si usted o su empresa aparecen en la lista Super VIP de la FIFA, aún no cante victoria, porque para acceder al paraíso fiscal debe tener carta de buena conducta; es decir, no ser considerado EFO, no arrastrar créditos fiscales firmes, no tener cancelados los certificados para emitir CFDI, entre otros. Al invitado de honor, en cambio, no le piden nada; entra de cortesía. Dos varas, dos puertas: la del de a pie, con detector de metales; la del VIP, con alfombra.

Pareciera que quien va a ganar el Mundial sin jugar un partido será la FIFA, y todos los que junto con ella participen en la organización, ya que toda la utilidad que generen se la llevarán libre de polvo y paja.

Por su parte, Estados Unidos y Canadá también le concedieron una zona VIP a la FIFA, aunque no tan extensa ni con los mismos privilegios que la de México. ¿La justificación? Infraestructura, seguridad y conectividad.

Aunque el ambiente mexicano es inigualable y envidiado por muchos, no fue suficiente para compensar las bondades “materiales” de nuestros socios comerciales. Así que no quedó más que brindar una zona Super VIP.

Quizás se pregunte: ¿y a mí qué?, si ni el futbol me gusta. Pues ahí le va. El 28 de mayo, a través de un comunicado, el SAT dio a conocer que la recaudación de enero a abril de 2026, respecto al mismo periodo de 2025, disminuyó 1.6% en términos reales, lo cual ha significado para el común de los contribuyentes una intensificación de las labores del fisco por recaudar.

La zona Super VIP llega en el peor momento: cuando a la caja le falta dinero. Y obliga a la pregunta incómoda: ¿cuánto se dejará de recaudar gracias al transitorio que abrió la puerta al paraíso fiscal mexicano? Pero arriba no parece preocuparles. Total, como dice el dicho, por uno la pagan toooodos.

Hoy juega México. Y aunque a nosotros nadie nos levanta el cordón ni nos perdona el cover, salimos a la cancha como salimos cada día: a ganárnoslo. Así somos los mexicanos, sin cortesías, sin paraísos, sin que nadie nos regale nada, y aun así sabemos remontar. Hoy, como siempre, vamos con todo. Suerte, México.

huorsa@ortizgarza.com.mxX: @huorsaSubstack: Historias de impuestos bien contadas